سعر الريال القطري بالبنوك اليوم الإثنين 1-7-2024 أمام الجنيه

استقر سعر الريال القطرى مقابل الجنيه المصري مع بداية تعاملات اليوم الإثنين 1-7-2024، بالبنوك المصرية، ليسجل سعره فى البنك الأهلي المصري سعر 12.17 جنيه للشراء، و13.18 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 12.27 جنيه للشراء، و13.18 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى

12.17 جنيه للشراء.

13.18 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية

12.27 جنيه للشراء.

13.18 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

12.20 جنيه للشراء.

13.20 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى البنك المصري الخليجي

12.27 جنيه للشراء.

13.20 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك قطر الوطني الأهلي

13.24جنيه للشراء.

13.18 جنيه للبيع.

ارتفع اليورو، الاثنين، بعد تصدر تحالف ينتمي لليمين المتطرف الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية الفرنسية لكن بفارق أضعف من المتوقع، بينما يكافح الين للابتعاد عن أدنى مستوياته في 38 عاما.

وأظهرت استطلاعات لآراء الناخبين بعد خروجهم من مراكز الاقتراع فوز حزب التجمع الوطني المنتمي لليمين المتطرف بزعامة مارين لوبان بالجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية الفرنسية التي أجريت أمس الأحد، لكن التحالف فاز بحصة أقل من الأصوات عما توقعته بعض استطلاعات الرأي في البداية.

وارتفع اليورو، الذي انخفض نحو 0.8 بالمئة منذ دعا الرئيس إيمانويل ماكرون لإجراء الانتخابات في التاسع من يونيو، 0.4 بالمئة إلى 1.0756 دولار، بعد أن لامس أعلى مستوى في أسبوعين في وقت سابق من الجلسة. وأدى ارتفاع اليورو إلى انخفاض الدولار قليلا مقابل سلة من ست عملات رئيسية، لكن العملة الأميركية كانت تعاني أيضا جراء بيانات صدرت، الجمعة، أظهرت تباطؤ التضخم الأميركي في مايو، ما عزز توقعات بدء مجلس الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام.

ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، تتوقع الأسواق بنسبة 63 بالمئة تقريبا خفضا من الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر، مقارنة باحتمالية 55 بالمئة قبل شهر.

ومقابل الدولار، ارتفع الجنيه الإسترليني 0.11 بالمئة إلى 1.2659 دولار، في حين انخفض الدولار الأسترالي 0.07 بالمئة إلى 0.66655 دولار.

وصعد الدولار النيوزيلندي 0.12 بالمئة إلى 0.6098 دولار أميركي.

وانخفض مؤشر الدولار 0.11 بالمئة إلى 105.61، بعد أن سجل في وقت سابق أدنى مستوى في أسبوع. وواجه الين صعوبات في تحقيق مكاسب مقابل الدولار الضعيف على نطاق واسع وانخفض في أحدث تعاملات 0.1 بالمئة إلى 161.03 ين للدولار، ليظل على بعد مسافة صغيرة من أدنى مستوى في 37 عاما ونصف العام البالغ 161.27 ين الذي سجله يوم الجمعة.