سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 1-7-2024 بالبنوك المصرية

ننشر سعر الريال السعودى مع بداية تعاملات اليوم الإثنين 1-7-2024، أمام الجنيه المصري بالبنوك المصرية، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى سعر 12.79 جنيه للشراء، 12.82 جنيه للبيع، ومتوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 12.78 جنيه للشراء، 12.82 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

12.78 جنيه للشراء.

12.82 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

12.79 جنيه للشراء.

12.82 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

12.79 جنيه للشراء.

12.82 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

12.79 جنيه للشراء.

12.82 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

12.73 جنيه للشراء.

12.82 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى التجارى

12.47 جنيه للشراء.

12.82 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

12.72 جنيه للشراء.

12.81 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس

12.73 جنيه للشراء.

12.82 جنيه للبيع.

ارتفع اليورو، الاثنين، بعد تصدر تحالف ينتمي لليمين المتطرف الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية الفرنسية لكن بفارق أضعف من المتوقع، بينما يكافح الين للابتعاد عن أدنى مستوياته في 38 عاما.

وارتفع اليورو، الذي انخفض نحو 0.8 بالمئة منذ دعا الرئيس إيمانويل ماكرون لإجراء الانتخابات في التاسع من يونيو، 0.4 بالمئة إلى 1.0756 دولار، بعد أن لامس أعلى مستوى في أسبوعين في وقت سابق من الجلسة. وأدى ارتفاع اليورو إلى انخفاض الدولار قليلا مقابل سلة من ست عملات رئيسية، لكن العملة الأميركية كانت تعاني أيضا جراء بيانات صدرت، الجمعة، أظهرت تباطؤ التضخم الأميركي في مايو، ما عزز توقعات بدء مجلس الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام.

ومقابل الدولار، ارتفع الجنيه الإسترليني 0.11 بالمئة إلى 1.2659 دولار، في حين انخفض الدولار الأسترالي 0.07 بالمئة إلى 0.66655 دولار.

وصعد الدولار النيوزيلندي 0.12 بالمئة إلى 0.6098 دولار أميركي.

وانخفض مؤشر الدولار 0.11 بالمئة إلى 105.61، بعد أن سجل في وقت سابق أدنى مستوى في أسبوع. وواجه الين صعوبات في تحقيق مكاسب مقابل الدولار الضعيف على نطاق واسع وانخفض في أحدث تعاملات 0.1 بالمئة إلى 161.03 ين للدولار، ليظل على بعد مسافة صغيرة من أدنى مستوى في 37 عاما ونصف العام البالغ 161.27 ين الذي سجله يوم الجمعة.