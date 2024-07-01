محافظ أسوان: التشغيل التجريبي للمجمع الحرفى بقرية بلانة بنصر النوبة

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، توجيهاته لمسئولى الجهات المعنية بالتشغيل التجريبي للمجمع الحرفي بقرية بلانة التابعة لمركز نصر النوبة، والذى تم تنفيذه بواسطة هيئة تنمية الصعيد بقيادة اللواء مهندس شريف صالح؛ ليصبح المجمع من ثمار التعاون المثمر والبناء بين المحافظة والهيئة ، والتى تقوم حالياً بإستكمال إنشاء 3 مجمعات حرفية أخرى وهى الرمادى قبلى بإدفو، وفارس بكوم أمبو، والكوبانية ووادى كركر بأسوان لتضم عدد من الورش والماكينات والأنشطة المستهدفة.

وأكد محافظ أسوان، أنه توجد توجيهات مباشرة للتشغيل التجريبى لأى مشروعات بمختلف قطاعات العمل العمل يتم نهوها ليلمس المواطنين ويجنوا مكتسبات هذه الإنجازات المتتالية فى الجمهورية الجديدة والاستفادة من العوائد الإيجابية لها.

ومن جانبه أوضح محمد عبد العزيز رئيس مركز ومدينة نصر النوبة بأنه بناءاً على تعليمات محافظ أسوان تم التشغيل التجريبي للمجمع الحرفى بقرية بلانة، والتى تم إنشاؤه بتكلفة 11 مليون جنيه ، ومقام على مساحة 700 متر مرفع ، ويضم دورين أرضى ، وعلوى ، وفى كل منهم 9 ورش، لافتاً إلى أن المجمع يضم معدات وماكينات وآلات داخل الورش الحرفية، ومعرضين لتسويق المنتجات، وجارى تدريب المستفيدين من الشباب والفتيات ليوفر ذلك العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة .