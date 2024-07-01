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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

رياضة

إبراهيم صلاح: أبارك لـ محمد صبحي على التجديد.. وهو مكسب كبير

محمد صبحي
محمد صبحي

عبر إبراهيم صلاح، لاعب الزمالك السابق عن سعادته بتجديد تعاقد محمد صبحي حارس الفريق الكروي الأول بالنادي بمدة 4 مواسم.

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وقال إبراهيم صلاح في تصريحات عبر برنامج "الريمونتادا" مع الإعلامي محمد عباس، المذاع عبر فضائية المحور: "أبارك لصبحي والزمالك على التجديد".

وتابع: "محمد صبحي حارس متميز ومكسب في جميع  الحالات، والزمالك إضافة لأي لاعب".

وتابع: "صبحي إمكانياته ممتازة، ولكن ينقصه فقط التركيز بشكل أكبر، وأعتقد أن التجديد هو بداية الاستقرار، والتجديد لمدة 4 سنوات ستجعله يثق في نفسه بشكل أكبر".

وأدرف: "الزمالك يسعى لبناء فريق قوي، ودي رسالة إننا بنحافظ على الفريق، والبداية كانت من حارس مرمى زي صبحي.

بالطبع نرغب في التعاقد مع مدافعينن، وكذلك الظهير الأيسر، ورأس الحربة والجناح، ونحتاج لـ 6 أو 7 لاعيبه حتى يتمكن الزمالك من المنافسة في البطولات القادمة.

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