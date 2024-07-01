مدرب إنجلترا: استياء توني من دخوله المتأخر طبيعي

أكد جاريث ساوثجيت المدي الفني لمنتخب إنجلترا انه يتفهم تماما الاستياء الذي اصاب إيفان توني مهاجم منتخب انجلترا عندما تقرر دخوله إلى ملعب مباراة انجلترا مع سلوفاكيا في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع ومنتخب انجلترا متأخر بهدف قبل ان ينجح جود بيلينجهام في تسجيل هدف التعادل للمنتخب الانجليزي في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع .

وكان منتخب انجلترا قد نجح في التأهل الى الدور ربع النهائي لبطولة يورو ٢٠٢٤ بعد فوزه على منتخب سلوفاكيا بهدفين مقابل هدف في الوقت الاضافي للمباراة التي جمعت المنتخبين على ملعب شالكة ارينا بمدينة جيلسينكيرشن بعدما ظل منتخب سلوفاكيا متقدما حتى الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع لكن نجح جود بيلينجهام في تسجيل هدف التعادل للمنتخب الانجليزي قبل ان يضيف هاري كين الهدف الثاني لمنتخب الأسود الثلاث في الوقت الإضافي الاول ليتأهل منتخب انجلترا لملاقاة منتخب سويسرا في الدور ربع النهائي .

وقال جاريث ساوثجيت عقب المباراة انه لا يحب اي لاعب ان يكون في موقف إيفان توني عندما تقرر دخوله ملعب المباراة في هذا التوقيت المتأخر جدا من أحداث المباراة مؤكدا انه لم يحدث اي احتكاك بينه وبين توني عندما قرر دخوله إلى ملعب المباراة مشيرا الى انه متفهم اي رد فعل من الاعب لانه ربما لم يكن ليلمس الكرة حتى إطلاق صافرة المباراة .

واشاد جاريث ساوثجيت بمستوى منتخب سلوفاكيا مؤكدا انه منتخب قوي ووضع الكثير من الضغوط على كاهل لاعبي منتخب انجلترا وكاد ان يتأهل عبر منتخب كبير مثل منتخب انجلترا .