مصرع رضيعين في انقلاب ميكروباص على طريق سوهاج الجديدة

لقي طفلان رضيعان مصرعهما، فيما أصيبت ربة منزل وطفلتان أخريان، في حادث مأساوي ناتج عن انقلاب ميكروباص على طريق مدينة سوهاج الجديدة.



وتعود تفاصيل الحادث إلى أن سائق ميكروباص، أثناء سيره على طريق سوهاج الجديدة، فقد السيطرة على عجلة القيادة نتيجة كسر في المقص الأمامي للسيارة، مما أدى إلى انحرافها وانقلابها على جانب الطريق.

ونتيجة لهذا الحادث المروع، توفيت الطفلة “غزل ع”، البالغة من العمر 40 يومًا، وشقيقها عبد الله ح س ع، البالغ من العمر 6 سنوات، في الحال.



وأصيبت والدة الطفلة المتوفاة، راضية ف ع، البالغة من العمر 35 عامًا، بجروح متفرقة في الجسم، فيما أصيبت الطفلة سلمي ع س ع، البالغة من العمر 10 سنوات، بتهتك في الذراعين وجرح قطعي في الرأس، والطفلة فاطمة ش ط ع، البالغة من العمر 8 سنوات، بتهتك في كف اليد اليمني وجرح قطعي في الرأس.

تم نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديد لتلقي العلاج اللازم، بينما تم إيداع جثماني الطفلين المتوفيين في ثلاجة الموتى.



وبحسب التحقيقات الأولية، نفى السائق والمصابة الأولى وجود شبهة جنائية في الحادث، وعُزيت أسبابه إلى كسر في المقص الأمامي للسيارة.



وتم تحرير محضر بالواقعة، وعُرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق في ملابسات الحادث.



وفي سياق منفصل تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص بمطروح لقيامهم بغسل 300 مليون جنيه تقريبًا متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة.

واضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 عناصر إجرامية – مقيمون بمحافظة مطروح) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار وترويج المواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية- شراء العقارات والسيارات).

التحفظ على مضبوطات عثر عليها بداخل شقة تدار لتصنيع الإستروكس في مدينة نصر



أمرت نيابة مدينة نصر، بالتحفظ على المضبوطات التي عثر عليها بداخل شقة تدار كمصنع لتصنيع الإستروكس في مدينة نصر، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

التحفظ على المضبوطات التي عثر عليها بداخل شقة تدار لتصنيع الإستروكس في مدينة نصر.

وتبين من التحريات قيام (عاطل "له معلومات جنائية") بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى مجال تصنيع مادة الإستروكس المخدر والإتجار بها متخذًا من شقة سكنية مستأجرة كائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث مكانًا لممارسة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه وبحوزته (فرد خرطوش - عدد من الطلقات النارية - كمية من الإستروكس المخدر وزنت ٢٥ كيلو جرام - كمية من البودر الخام المخدر وزنت كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين - ميزان حساس - أدوات التصنيع).



واعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد تصنيع مخدر الإستروكس باستخدام الأدوات المضبوطة، والاتجار بها وحيازته للسلاح الناري تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

حبس مستريحة الملابس للنصب على السيدات في المنصورة

كما امرت جهات التحقيق بالدقهلية، بحبس مستريحة الملابس للنصب على السيدات وذلك 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها التكميلية للوقوف على نشاط المتهمة.

تلقى قسم شرطة أول المنصورة بمديرية أمن الدقهلية ، بلاغا من سيدتين بتضررهما من (سيدة - مقيمة بدائرة القسم) لقيامها بالنصب عليهما والاستيلاء منهما على (1.317 مليون جنيه) نظير شراء ملابس لهما من الخارج إلا أنها لم تف بذلك أو رد المبالغ المالية لهما.