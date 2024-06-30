مدير متحف الفيفا : سويسرا قادرة على تحقيق المفاجأة باليورو

تحدث باسكال تسوبر بولر حارس مرمى منتخب سويسرا وباير ليفركوزن وفولهام السابق ومدير متحف الفيفا الحالي عن أداء منتخب بلاده الحالي في اليورو :

وقال خلال تصريحات إعلامية الساعات الأولى من صباح اليوم الاحد انا سعيد للغاية بفوز سويسرا على ايطاليا في ثمن نهائي اليورو.. و المنتخب السويسري يتطور ويقدم اداءا مذهلا في اليورو بقيادة المدرب مورات ياكين والجهاز الفنى نجح في بناء فريق قوي جدا واللاعبين يتجاوبون مع تعليمات المدرب

منتخب سويسرا اظهر روح الفريق بشكل رائع امام ايطاليا وفريقنا متطور واتطلع بقوة للمباراة القادمة للمنتخب في ربع نهائي اليورو وما حققناه نتاج لما قدمناه في دور المجموعات .. من الصعب الفوز بلقب امم اوروبا ٢٠٢٤ لكن لا يوجد حدود للتوقعات ايضا ولا يوجد حدود لطموحات اي فريق خصوصا بعدما فزنا على بطل اوروبا في النسخة الماضية

لا يوجد اي فريق مسيطر على اوروبا الان ومتتخب سويسرا يمتلك حاليا شخصية رائعة .. النسخة الحالية لليورو مثيرة للاهتمام خصوصا اننا وجدنا منتخبات تطورت مستواها رغم عدم امتلاكها للاعبين كبار وننتظر لاعبين شباب سيكونوا هم نجوم المستقبل في اوروبا

منتخب انجلترا فريق قوي ولكنها لم تظهر بالشكل الافضل في دور المجموعات ، التوقعات تصب في مصلحة انجلترا امام سلوفاكيا في مباراة ثمن نهائي النهائي.. منتخب اسبانيا قدم مستوى رائع للغاية في دور المجموعات ويمتلكون لاعبين جيدين ويقدمون كرة مميزة وهم المرشح الابرز للفوز بلقب يورو ٢٠٢٤ وارشح ايضا منتخب النمسا للمنافسة على لقب كاس الامم الاوروبية بفضل ما قدموه في دور المجموعات