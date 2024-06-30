الإثنين 01 يوليو 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

رياضة

رسميا.. أشرف بن شرقي لاعبا حرا

بوابة الوفد الإلكترونية

أصبح المغربي أشرف بن شرقي حرا بعدما أعلن نادي الريان القطري، اليوم الأحد، رحيل اللاعب عن صفوفه رسميًا.

وانتهى عقد بن شرقي مع الريان بنهاية الموسم المنقضي 2023-2024.

وكان الريان قد ضم بن شرقي لمدة موسم واحد، بعد رحيله عن فريق الجزيرة الإماراتي في الصيف الماضي.

الريان يعلن رحيل بن شرقي

ونشر الحساب الرسمي لنادي الريان القطري، على موقع التواصل الاجتماعي إكس:” شكراً أشرف بن شرقي.. تمنياتنا لك بالتوفيق والنجاح في المستقبل”.

بن شرقي

وكان بن شرقي شارك مع فريق الريان خلال 21 مباراة بمختلف البطولات، وسجل 10 أهداف وقدم 6 تمريرات حاسمة.

ويحظى اللاعب المغربي باهتمام من العديد من الأندية على رأسها الزمالك المصري فريقه السابق، بجانب اهتمام أحد أندية دوري روشن السعودي بضمه.

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