مصدر مصري رفيع المستوى يؤكد تمسك القاهرة بانسحاب الجيش الإسرائيلي من الجانب الفلسطيني من منفذ رفح

شدد مصدر مصري رفيع المستوى، على تمسك مصر بانسحاب الجيش الإسرائيلي بشكل كامل من الجانب الفلسطيني من منفذ رفح، وفقا لما ذكته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

نتنياهو: سنعيد جميع المختطفين الأحياء والأموات عبر الضغط السياسي





وفي إطار آخر، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن حكومته ملتزمة بإعادة جميع المختطفين الأحياء والأموات، مشدداً على أن ذلك سيتم من خلال الضغط السياسي المكثف وبذل مزيد من الضغط العسكري.

وفي تصريحات له، قال نتنياهو: "لن ندخر جهداً في إعادة جميع المختطفين، سواء كانوا أحياء أو أمواتاً. سنستخدم كل الوسائل المتاحة لدينا، بدءاً من الضغط السياسي الدولي وصولاً إلى تكثيف العمليات العسكرية لضمان تحقيق هذا الهدف."

وأضاف نتنياهو: "نحن على تواصل دائم مع حلفائنا وشركائنا الدوليين لضمان الدعم الكامل لجهودنا في هذا المجال. رسالتنا واضحة: لن نسمح للإرهابيين بالاحتفاظ بأي من رهائننا دون رد حازم من جانبنا."

وأكد رئيس الوزراء أن العمليات العسكرية ستستمر وتتوسع إذا لزم الأمر لتحقيق الإفراج عن المختطفين، مشيراً إلى أن الجيش الإسرائيلي على أهبة الاستعداد لتنفيذ مهام إضافية ضمن هذا الإطار.

ويأتي هذا التصريح في وقت تتزايد فيه التوترات بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، خاصة في قطاع غزة، حيث تتواصل العمليات العسكرية والاشتباكات. وتظل قضية الرهائن واحدة من أكثر القضايا حساسية وتعقيداً في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

كتائب القسام: استهدفنا ناقلة جند وجرافة عسكرية من نوع D9 بقذائف الياسين 105 جنوب حي تل الهوى بمدينة غزة

أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أنها استهدفت ناقلة جند وجرافة عسكرية من نوع D9 بقذائف الياسين 105 جنوب حي تل الهوى بمدينة غزة.

وقالت كتائب القسام في بيان لها: "تمكن مجاهدونا من استهداف ناقلة جند إسرائيلية وجرافة عسكرية من نوع D9 بقذائف الياسين 105، وذلك خلال عملية نوعية جنوب حي تل الهوى في مدينة غزة". وأكدت الكتائب أن الهجوم يأتي ضمن عملياتها المستمرة في التصدي للقوات الإسرائيلية في القطاع.