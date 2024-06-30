4 شهداء في قصف للاحتلال الإسرائيلي على بيت لاهيا وحي التفاح شمال قطاع غزة

استُشهد فلسطينيان في قصف مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، على منطقة الواحة في بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

كما استُشهد فلسطينيان آخران، في استهداف للاحتلال على حي التفاح شرق مدينة غزة.

وقصفت طائرات الاحتلال الحربية شقة بحي الصبرة بالمدينة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال جرفت وأحرقت الأراضي الزراعية شمال غزة.

وأضافت أن دبابات الاحتلال تواصل التوغل في منطقة المشروع شرقي رفح جنوب قطاع غزة، وسط قصف مدفعي، وذلك بعد تجريف الاحتلال المنازل في منطقة الشاكوش بالمدينة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها برا وبحرا وجوا على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 37,877 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 86,969 آخرين، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

ارتفاع حصيلة العدوان على غزة إلى 37877 شهيدًا و86969 مصابًا

قالت مصادر طبية، إن حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، ارتفعت إلى 37877 شهيدًا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، و86969 مصابًا، منذ السابع من أكتوبر 2023.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال ارتكبت 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 43 مواطنا، وإصابة 111 آخرين، خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا لوكالة وفا.

ولفتت إلى أن آلاف الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، وأن طواقم الإسعاف والدفاع المدني لا تستطيع الوصول إليهم.