الإثنين 01 يوليو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

ثقافة وفن

ناصيف زيتون ودانييلا رحمة.. أحدث عروسين في صيف 2024

بوابة الوفد الإلكترونية

يحتفل الفنان ناصيف زيتون والفنانة دانييلا رحمة بحفل زفافهما،  حيث استعدت العائلتين للاحتفال، حيث حرصت أسرة دانييلا القجوم من أستراليا  إلى لبنان لإتمام مراسم الاحتفال.

ونشر أصدقاء دانييلا صورة تجمعهم سويًا معلقين عليها بـ أجمل عروس.

 

تكتم الثنائي على خبر ارتباطهما رغم ظهورهما خلال السنوات الماضية سويًا باستمرار، دون تصريج واضح منهم بوجود قصة حب بينهما، وهاهما يحتفلان بتتويج سنوات حبهما بالزواج. 

واستكمالا للحفاظ على قصتهما، سيقتصر حفل الزفاف على الأقارب والأصدقاء مع منع التصوير الإعلاكي منعا باتا.

دانييلا رحمة من مواليد 1990، هاجر والداها إلى أستراليا إبان الحرب الأهلية في لبنان، والداها يعملان مع رئيس الوكالة المنظّمة والراعية لحفلة انتخاب ملكة جمال لبنان في أستراليا، فسأله المدير عن سنها وكانت وقتها في الثامنة عشرة، فشجعه على السماح لها بالمشاركة في انتخاب ملكة جمال لبنان في أستراليا لم درست الإعلام في أستراليا وعندما شاركت في مسابقة ملكة الجمال انقطعت عن الدراسة.

بدأ ناصيف زيتون رحلته الغنائية مع مشاركته في برنامج ستار أكاديمي الذي انطلق بعده بسلسلة من النجاحات السريعة ليصبح واحد من أهم المطربين اللبنانين واتسعت شهرته عربيا وشارك في عدد من المهرجانات الدولية والعالمية.

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