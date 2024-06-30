الأحد 30 يونيو 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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30 يونيو.. طفرة تنموية غير مسبوقة في البنية التحتية (فيديو)

البنية التحتية
البنية التحتية

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع على القناة الأولى، تقريرا بعنوان "30 يونيو.. طفرة تنموية غير مسبوقة في البنية التحتية"، وكانت بذلت الدولة المصرية جهودا كبيرة في سبيل النهوض بالبنية التحتية باعتبارها من أهم المجالات التي تؤثر على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.

ذكرى 30 يونيو

وأولى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اهتماما كبيرا بمشروعات البنية التحتية في السنوات الأخيرة، معتبرا إياها حجر الأساس للاستقرار الاقتصادي، وهو ما شدد على أهميته في أكثر من لقاء، وجرى افتتاح عدد من المشروعات التنموية في المحافظات المختلفة، ومن خلال هذه المشروعات تم التأكيد على توجه مصر نحو عصر جديد وجمهورية جديدة تنتصر للعمل والبناء والمستقبل في كل مكان على أرض مصر. 

وساهمت هذه المشروعات في جعل مصر واحدة من أهم الدول على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وعززت من دورها الإقليمي والدولي، ونتيجة لهذه الجهود، تحسن ترتيب مصر في مؤشر البنية التحتية في تقرير التنافسية العالمي لعام 2019 لتحتل المركز 52 مقارنة بالمركز 56 في تقرير العام السابق عليه، ونفذت الدولة ما يقرب من 27 مشروعا بتكلفة تصل لـ700 مليار جنيه حتى عام 2024 بمشروعات شملت قطاع مترو الأنفاق والجر الكهربائي.

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