الأحد 30 يونيو 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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رئيس الوزراء: بفضل البنية التحتية مصر أصبحت دولة محفزة للاستثمار والمشروعات

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن مصر استثمرت خلال آخر 10 سنوات في تشييد بنيتها التحتية التنافسية وهو يجعلها مكانًا محفزًا لـ الاستثمار والمشروعات التي لها علاقة بالتصنيع والأمن الغذائي وأي نشاطات لها علاقة بالتنمية، موضحًا أن لمصر مواني بحرية ومطارات وطرق دولية وكل ذلك يصاحبه استثمار بشكل كثيف في البنية التحتية للطاقة والغاز وإمدادات المياه والصرف الصحي.

كلمة رئيس الوزراء:

وأضاف “مدبولي”، خلال جلسة حوارية ضمن فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر الاستثمار المصري – الأوروبي، المُذاع عبر شاشة “إكسترا نيوز”، أن ذلك يمثل قيمة مضافة لأي مستثمر من شأنه أن يقيم البيئة التي يود العمل بها، مشيرًا إلى أنَّ الأمر سوف يمهد للاستثمارات المستقبلية من الاتحاد الأوروبي، والتي نرجو أن يتمّ التوسع بها.
 

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر بدأت العمل على مراكز اللوجيستيات الاقتصادية في مناطق مثل قناة السويس والعاصمة الإدارية ومدينة العلمين الجديدة من أجل جذب الاستثمارات، جانب الإصلاحات الاقتصادية الكبيرة التي عملت عليها الحكومة، وكل ذلك يجعل البيئة في مصر جاهزة للاستثمارات، إذ ما قارنها بدول أخرى في المنطقة أو العالم بأسره.

 

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