أحمد سالم: تم اعلان جدول الدوري كاملا بعد موقف الزمالك

قال أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك أن الأبيض خاض مباراته أمام سيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز بعد تحقيق عدة مطالب وفقا لاحتياجاته التى قدمها في بيانه الرسمي.

وأوضح متحدث الزمالك أن الدليل على ما يقوله هو أنه تم اعلان جدول مسابقة الدوري المصري الممتاز كاملا عقب عدم خوض الزمالك مباراته أمام الأهلي بالجولة الماضية.

واكمل كنا نتمنى خوض مباراة القمة أمام الأهلي لكننا لم نحصل على اى إجابات او رد فعل لمتطلبات الزمالك قبل لقاء القمة.



أزمات الزمالك..

وتعرّض نادى الزمالك لإيقاف القيد لمدة 3 فترات بسبب ثلاث قضايا خلال الفترة الماضية.. الأولى من يوم 24 أبريل الجاري، وحتى سداد الغرامة بسبب مستحقات لاعبه السابق المغربى خالد بوطيب والبالغة 2 مليون و400 ألف يورو.

ثم تكرر الإيقاف يوم 15 مايو الماضي لمدة 3 فترات جديدة بسبب مستحقات مساعدى البرتغالى فيريرا المدير الفني الأسبق للفريق الأبيض، حيث تقدم روي أجواش أحد مساعدي المدرب البرتغالي الأسبق فيريرا بشكوي بخصوص مستحقات مالية متأخرة.