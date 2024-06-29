ماذا قدم الزمالك في لقاء سيراميكا كليوباترا.. الأرقام تجيب

الدوري الممتاز المصري

استطاع فريق الكرة الاول بنادي الزمالك، الفوز على نظيره سيراميكا كليوباترا بنتيجة أربعة اهداف مقابل هدفين، فى المباراة التى جمعت الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

أرقام الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا في الدوري

حقق الزمالك التفوق في جميع الارقام بمباراة سيراميكا كليوباترا وأحرز في النهاية الثلاث نقاط.



• الاستحواذ : 60% الزمالك - 40% سيراميكا

• صناعة الفرص : 16 الزمالك - 10 سيراميكا

• الاهداف المتوقعة : 4.8 الزمالك - 3.2 سيراميكا



وتقدم مصطفى شلبي لاعب نادي الزمالك بالهدف الأول لفريقه في مرمى سيراميكا كليوباترا بالدقيقة 3، فيما سجل جون إيبوكا لاعب سيراميكا كليوباترا هدف التعادل الأول لفريقه في مرمى نادي الزمالك بالدقيقة 20.

ونجح نبيل عماد دونجا لاعب الزمالك ثاني الأهداف بالدقيقة 41 من عمر الشوط الذي شهد احتساب ركلة جزاء للفارس الأبيض قبل نهايته ولكن تم إلغاءها بعد العودة لتقنية الفيديو.

وتعادل سيراميكا كليوباترا في النتيجة بعدما سجل صديق ايجولا هدف سيراميكا الثاني في شباك الزمالك بالدقيقة 72 من عمر اللقاء.

