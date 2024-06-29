النائب العام الفلسطيني السابق: جرائم الإبادة بغزة يشاهدها العالم صوت وصورة (فيديو)

أكد الدكتور أحمد براك، النائب العام الفلسطيني السابق، إن الدعوى التي رفعت من قبل جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية فيما يتعلق بانتهاك اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948 والمعاقبة عليها، تعتبر الاتفاقية لها خصوصية خاصة حيث أن الاتفاقية كانت نتاج ما تم من الألمان تجاه اليهود.

وأضاف خلال مداخلة مع فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم السبت: “للأسف نجد الآن من اليهود ارتكاب جريمة الابادة الجماعية في قطاع غزة ويجري تسجيله صوت وصورة أمام نظر العالم أجمع”، لافتًا إلى أن كل الدول الموقعة على اتفاقية منع الإبادة هي ملزمة قانونيًا بمنع تلك الجريمة.

وأوضح أن انضمام الدول للدعوى المقدمة من جنوب أفريقيا، يثبت بشكل أو بآخر أن هذه الدول مع التطبيق الجاد لاتفاقية منع الإبادة الجماعية، ويجب وقف هذه الجريمة التي ترتكب في قطاع غزة.

عدد شهداء غزة

قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 3 مجازر بحق العائلات في القطاع، أسفرت عن استشهاد 40 شخصًا، وإصابة 224 آخرين، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأضافت الوزارة، في بيان صحفي، اليوم السبت أن تحديث اليوم يرفع حصيلة الحرب المستمرة على القطاع منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي، إلى 37 ألفا و834 شهيدا، 86 ألفا و858 مصابًا.

وأشار البيان، إلى أن هذه الأرقام لا تتضمن آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.