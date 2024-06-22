كوبا تنضم لجنوب إفريقيا في دعواها ضد الاحتلال الإسرائيلي أمام "العدل الدولية"

أعلن برونو رودريجيز، وزير الخارجية الكوبي، أن بلاده ستنضم إلى جنوب إفريقيا في دعواها ضد الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية.

وقال "رودريجيز" إنّ "كوبا قرّرت المشاركة، بصفة دولة ثالثة، في دعوى جنوب إفريقيا ضدّ إسرائيل أمام محكمة العدل الدوليّة".

وأشارت وزارة الخارجية الكوبية في بيان، إلى أنّ "كوبا ستستخدم حقها في أن تقدّم، بصفتها دولة ثالثة، تفسيرها لقواعد الاتفاقيّة التي انتهكتها إسرائيل بشكل صارخ عبر أفعالها في الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة بشكل غير قانوني في قطاع غزة".

وأضافت أنّ مبادرة هافانا تأتي توافقًا مع "التزامها الراسخ والمستدام بأن تدعم وتساهم قدر الإمكان في الجهود الدولية المشروعة الرامية إلى وضع حدّ للإبادة الجماعية المرتكبة ضدّ الشعب الفلسطيني".

وفي 29 ديسمبر 2023، رفعت جنوب إفريقيا دعوى ضد الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية، على خلفية التورط في "أعمال إبادة جماعية" ضد المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة.

ولاقت الدعوى القضائية، التي رفعتها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ضد الاحتلال الإسرائيلي، القوة القائمة بالاحتلال، دعمًا وتأييدًا عربيًا ودوليًا.

ومنذ صدور الأحكام الأولية، تقدمت عدة دول للتدخل في القضية باستخدام بند في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، يسمح لأطراف ثالثة بالانضمام إلى الإجراءات.