تناول أقراص فيتامين ب يهدد سرطان الرئة

يزعم أن زيادة مستوى الطاقة لأقراص فيتامين ب ترتبط بخطر الإصابة بسرطان الرئة، ويزداد خطر هذا المرض الرهيب لدى الرجال الذين يتناولون جرعات عالية من الفيتامينات لفترة طويلة.

ممثلو الجنس الأقوى، الذين يعتمدون على أقراص فيتامين ب لزيادة مستويات الطاقة لفترة طويلة، يضاعفون خطر الإصابة بسرطان الرئة القاتل.

ووجد العلماء أن الرجال الذين يتناولون جرعات كبيرة من المكملات الغذائية مع الفيتامينات B6 وB12 هم أكثر عرضة للإصابة بهذا المرض وإذا كانوا يدخنون، فإن خطر الإصابة بسرطان الرئة يزداد 4 مرات مقارنة بالرجال الذين لا يستخدمون هذه الفيتامينات.

يحتاج جسم الإنسان إلى الفيتامينات B6 وB12 للحفاظ على صحة خلايا الدم الحمراء وإنتاج البروتينات والدهون والكربوهيدرات بطبيعة الحال، توجد الفيتامينات في اللحوم والأسماك والجبن والبيض والحليب، بالإضافة إلى حبوب الإفطار المخصبة، ولكن الملايين من الناس يشترون أيضا مكملات غذائية خاصة مع هذه الفيتامينات.



ويروج مصنعوهم لهذه المكملات كوسيلة لزيادة مستويات الطاقة وتسريع عملية التمثيل الغذائي والجرعة اليومية من فيتامين ب 6 التي يوصي بها الخبراء هي 1.4 ملغ يوميا للرجل و1.2 ملغ يوميا للمرأة. بالنسبة لفيتامين ب 12، هذه الجرعة هي 1.5 ميكروغرام (ميكروغرام).

لكن أقراص فيتامين ب التي لا تستلزم وصفة طبية تحتوي على 100 ملغ من فيتامين ب 6 و500 ميكوغرام من فيتامين ب 12، وهو أعلى بكثير من جميع التوصيات.

ولاحظ العلماء 77000 شخص تتراوح أعمارهم بين 50 و76 عاما تناولوا أو لم يتناولوا مكملات الفيتامينات، واستمرت الملاحظات لمدة 10 سنوات.

واتضح أن الرجال الذين تلقوا الجرعات القصوى من الفيتامينات B6 وB12 معرضون لخطر خاص بسبب خطر أورام الرئة، واستمر هذا الخطر حتى عند الأخذ في الاعتبار عوامل مثل العمر أو التدخين أو التاريخ العائلي أو استهلاك الكحول.



وفي الوقت نفسه، لم يتم العثور على مثل هذا الخطر لدى النساء.



ما هو سرطان الثدي؟

سرطان الرئة هو نوع من السرطانات يبدأ في الرئتين ورئتاك عبارة عن عضوين إسفنجيين في صدرك يسحبان الأكسجين عند الشهيق ويطلقان ثاني أكسيد الكربون عند الزفير.

سرطان الرئة هو السبب الرئيسي لحالات الوفاة بالسرطان حول العالم.

الأشخاص المدخنون أكثر عرضة للإصابة بسرطان الرئة، رغم أن سرطان الرئة يمكن أن يصيب أيضًا الأشخاص الذين لم يدخنوا مطلقًا ويزداد خطر الإصابة بسرطان الرئة مع زيادة طول فترة التدخين وعدد السجائر التي دخنتها.