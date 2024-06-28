ثورة 30 يونيو 11 عاما من الحماية الاجتماعية

دعم نقدى لـ٥٫٢ مليون أسرة فقيرة بتكلفة 31 مليار جنيه سنويا

خلال ما يقرب من ١١ سنة تقريبا شهدت وزارة التضامن الاجتماعى نقلة غير مسبوقة فى سياستها التى كانت تعتمد على توجيه الدعم النقدى لمستحقيه، والآن تغير دورها إلى مكافحة الفقر متعدد الأبعاد، الذى يشمل بجوار الجانب المادى فقرا صحيا وتعليميا وخدميا.

ويتضمن هذا التقرير رصد أهم ما أنجزته وزارة التضامن الاجتماعى فى مجال الحماية الاجتماعية خلال الـ١٠ سنوات الماضية.

الضمان الاجتماعى

تقديم دعم نقدى لإجمالى 5٫2 مليون أسرة فقيرة بما يشمل 20 مليون فرد تقريبا، بتكلفة تقدر بــ31 مليار جنيه سنويا، ما بين 60% مستفيدين من «تكافل»، 40% مستفيدين من «كرامة» بالتنسيق مع التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى.

< بلغ عدد الوحدات السكنية التى تم تأثيثها 21٫624 وحدة سكنية بالمناطق المطورة بإجمالى تكلفة 756٫193٫551 جنيه مصرى، فى مناطق (أهالينا - روضة السيدة زينب - الأسمرات 3 - المحروسة 1٫2 - مدينة الغردقة - معاً - حدائق أكتوبر - جزيرة الوراق - مساكن السكة الحديد - قرية الديسمى - أرض الخيالة - زهور 15 مايو)، كما تستهدف الوزارة خلال عام 2023 فرش وتأثيث عدد 11٫581 وحدة سكنية بإجمالى تكلفة تقديرية للمشروعات 984٫385٫000 جنيه مصرى، فى مناطق (أرض الإنتاج الحربى - مدينة العبور الجديدة - أهالينا 3 - السكن البديل لجزيرة الوراق).

< بلغ إجمالى عدد المستفيدين من الخدمات الاجتماعية والصحية والاقتصادية فى المرحلة الأولى من برنامج «حياة كريمة» لتنمية الريف المصرى 186٫525 أسرة بما يشمل مليون مواطن تقريبًا، وشملت الخدمات المقدمة إلى الأسر 8٫4 ألف وصلة مياه شرب، و7٫200 وصلة صرف صحى، و11٫519 تركيب سقف، و10٫357 منزلا تم رفع كفاءته.

< بلغ عدد المستفيدين من المشروعات متناهية الصغر 623٫533 مستفيدا بإجمالى رأس مال 3٫1 مليار جنيه مصرى، علما أن جميع قروض المشروعات ميسرة وذات فائدة منخفضة تتراوح بين 5% إلى 9% لعمل مشروعات متناهية الصغر للنساء.

دعم العمالة غير المنتظمة

تقوم الوزارة بتقديم الدعم للعمالة غير المنتظمة من خلال عدد من المبادرات وذلك على النحو الآتى:

- مبادرة «بر أمان» لرعاية صغار الصيادين

< تم توفير إعانات ومساعدات لإجمالى عدد 42 ألف من صغار الصيادين (ذكور وإناث) من خلال تحديث مراكب الصيد، وتوفير شباك صيد وبدل صيد بإجمالى تكلفة 52 مليون جنيه، كما تم صرف تعويضات لعدد 2450 صيادا و948 صاحب مركب من العاملين فى بحيرة السد العالى بمحافظة أسوان، وبحيرة قارون بمحافظة الفيوم عن فترة توقف الصيد بقيمة 5٫9 مليون جنيه، حيث تم إحلال وتجديد عدد 680 مركب صيد لصغار الصيادين ضمن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «بر أمان» بتكلفة 2٫2 مليون جنيه، حيث تتحمل الوزارة نسبة 50% من تكلفة إحلال المركب فى حين يتحمل الصياد 50% الأخرى، وتم تقديم مساعدة شهرية طارئة لعدد 665 من صيادى شمال سيناء منذ عام 2018 لمدة 4 سنوات بتكلفة 32 مليون جنيه لمساعدتهم فى مواجهة تكاليف المعيشة، وكذا تسهيل تجديد تراخيص الصيد من خلال سداد الاشتراكات التأمينية خلال فترات التوقف عن الصيد.

مبادرة «تتلف فى حرير»

< تم توزيع عدد 500 نول وخامات التشغيل لعدد 500 أسرة بإجمالى 2000 مستفيد، وتقديم دعم فنى لتطوير التصميمات المستخدمة فى صناعة السجاد اليدوى بالمرحلة الأولى.

مبادرة «أصلها مصرى»

< هى مبادرة تستهدف فيها الوزارة تدريب 2000 عامل فى مجال تصفيف الشعر والتجميل فى 16 محافظة بالمرحلة الأولى.

- مبادرة «طريقك أمان لعمال التوصيل»

< توزيع مستلزمات حماية شخصية لعدد 21 ألف عامل فى شركتى «مرسول» و«طلبات مصر» كمرحلة أولى، وشركة «إن دريف» بتكلفة 7.5 مليون جنيه.

< تم توزيع عدد 8000 خوذة لحماية الرأس على العاملين بالقطاع بالخاص فى المرحلة الأولى من المبادرة.

- تأسيس 21٫624 وحدة سكنية بالمناطق المطورة بتكلفة تتجاوز 756 مليون جنيه مصرى.

- رفع الحد الأدنى للأجر التأمينى من 400 جنيه فى يناير 2014 ليصبح 1700 جنيه فى يناير 2023.

- دعم نقدى وعينى للأسر المتضررة من فيروس «كورونا» لحوالى 21 مليون فرد بقيمة 5,4 مليار جنيه مصرى بدءا من مارس 2020 وحتى يونيو 2022.

- توفيق أوضاع 32220 جمعية ومؤسسة أهلية محلية و55 منظمة أجنبية للعمل فى مصر.

- منح بقيمة 16٫2 مليار جنيه لعدد 1282 جمعية ومؤسسة أهلية تلقتها من 1820 جهة مانحة خلال الفترة من يناير 2014 حتى نهاية مارس 2023.

< بلغ إجمالى عدد المستفيدين من الخدمات الاجتماعية والصحية والاقتصادية فى المرحلة الأولى من برنامج «حياة كريمة» لتنمية الريف المصرى 186٫525 أسرة بما يشمل مليون مواطن تقريبًا، وشملت الخدمات المقدمة إلى الأسر 8٫4 ألف وصلة مياه شرب، و7٫200 وصلة صرف صحى، و11٫519 تركيب سقف، و10٫357 منزلا تم رفع كفاءته.

< بلغ عدد المستفيدين من المشروعات متناهية الصغر 623٫533 مستفيد بإجمالى رأس مال 3,1 مليار جنيه مصرى، علما أن جميع قروض المشروعات ميسرة وذات فائدة منخفضة تتراوح بين 5% إلى 9% لعمل مشروعات متناهية الصغر للنساء.

مبادرة «العمالة غير المنتظمة»

< تستهدف المبادرة توفير فرص عمل لإجمالى 30 ألف مستفيد فى 16 محافظة الأكثر عددا فى العمالة غير المنتظمة بقطاعات التشييد والبناء، الصيد، الزراعة، إدارة المخلفات، الحرف اليدوية والمهنية، وغيرهم، ويتم التنفيذ مع الجمعيات الأهلية والجهات الحكومية والقطاع الخاص بميزانية تقدر بـ570 مليون جنيه.

- مشروع التدريب المهنى «برنامج طفرة».

< تم تدريب عدد 3141 عاملا وعاملة فى 8 محافظات (أسوان - سوهاج - أسيوط - المنيا - الفيوم - المنوفية - كفر الشيخ - البحيرة) فى مجالات (معاون تمريض - مديرة منزل - مصنع غذائى - والتفصيل والخياطة) كمرحلة أولى.

التأمينات والمعاشات

< تم رفع الحد الأدنى للأجر التأمينى من 400 جنيه فى 1 يناير 2014 ليصبح 1700 جنيه فى 1 يناير 2023، كما تم رفع الحد الأقصى للأجر التأمينى من تكافؤ الفرص التعليمية.

< ٥ ملايين طالب من غير القادرين تم إعفاؤهم من المصروفات الدراسية سواء من برنامج «تكافل» أو من برنامج «تكافؤ الفرص التعليمية».

تعويض الأزمات والكوارث

< قامت الوزارة بتجميع وتكامل الموارد المالية من الموازنة الحكومية ومن المجتمع المدنى لتقديم الدعم النقدى والغذائى والعلاجى للأسر المتضررة من فيروس «كورونا»، لتصل إلى حوالى 21 مليون فرد بقيمة 5٫4 مليار جنيه مصرى، وذلك على مدار عامين بدءا من مارس 2020 وحتى يونيو 2022.

< قامت الوزارة بتمويل مساعدات لإجمالى 228٫249 أسرة من الأسر المتضررة من أزمات وكوارث فردية وعامة بقيمة 933٫587٫700 مليون جنيه مصرى، علماً بأن الدولة رفعت قيمة التعويضات لضحايا الكوارث العامة وشهداء العمليات الإرهابية من 10 آلاف جنيه مصرى إلى 100 ألف جنيه مصرى، ثم تم زيادته مرة ثانية بقرار من السيد رئيس الجمهورية إلى 200 ألف جنيه مصرى فى عام 2021.

< ساهمت الوزارة وجمعية الهلال الأحمر المصرى فى إغاثة النكبات الإقليمية فى الدول العربية والإفريقية والدولية التى عانت من أزمات وكوارث بمساعدات إغاثة اجتماعية تصل إلى حوالى 270 مليون جنيه مصرى.

الحد من الزيادة السكانية

< تم تنفيذ عدد 9٫3 مليون زيارة توعية أسرية بموضوعات تنظيم الأسرة منذ بدء مشروع «2 كفاية» والشراكة مع 108 جمعيات أهلية فى حملات التوعية وتقديم خدمات الصحة الإنجابية.

< أكثر من 20 مليون مشاهد للحملات الإعلانية الخاصة بالمشروع تحت مسمى «تقسمها على خمسة ولا على اتنين».

< 400٫000 سيدة ترددن على عيادات «2 كفاية» التابعة للجمعيات الأهلية للحصول على خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية.

< 310٫000 سيدة استخدمت وسائل تنظيم الأسرة بنسبة 78% من عدد السيدات المترددات على عيادات «2 كفاية».

< تنفيذ عدد 4374 ندوة توعوية بحضور 500 ألف رجل وسيدة لتصحيح المفاهيم المغلوطة عن تنظيم الأسرة (الصحية، المجتمعية، الدينية).

< 56 ألف مستفيد من الأطفال والسيدات اللاتى حصلن على خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية والأطفال بعدد 5 محافظات (بنى سويف - المنيا - أسيوط - سوهاج - الدقهلية) بحملة بالوعى «مصر بتتغير للأفضل».

< تنفيذ عدد 703٫000 مكالمة تليفونية للتوعية بجائحة «كورونا» وكذلك المتابعة أثناء تفشى الفيروس التاجى.

< تم رفع وبناء قدرات عدد 2000 مثقفة مجتمعية، 130 كادرا طبيا، 300 كادر مالى على البرامج المتخصصة والمتقدمة بمجال تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان وصندوق الأمم المتحدة للسكان.

< ‏برنامج «مودة»

< بلغ عدد المترددين على منصة «مودة» للحفاظ على كيان الأسرة المصرية 4٫6 مليون من جميع المحافظات بنسبة مشاركة 71٪ ذكور، و29٪ للإناث، وقد بلغ عدد المستفيدين من أعمال مودة الرقمية 25٫3 مليون.

< 506 آلاف شاب وفتاة حصلوا على شهادة التدريب المعتمدة لبرنامج «مودة» لإعداد المقبلين على الزواج.

«وعى» للتنمية الثقافية والاجتماعية

< تم زيادة عدد الرائدات الاجتماعيات من 2٫5 ألف رائدة إلى 15 ألف رائدة اجتماعية.

< تنفيذ حملة «زوجها قبل 18 يضيع حقوقها» حول مخاطر وأضرار زواج الأطفال قبل السن القانونى 18 سنة بإجمالى عدد 30 مليون مستفيد.

< تنفيذ حملة «16 يوم عنف ضد المرأة» تشمل كافة الموضوعات التى تمس العنف ضد المرأة والطفل وأشكال العنف الأسرى بإجمالى عدد 11 مليون مستفيد.

< تنفيذ المرحلة الأولى من حملة «مصر بتتغير للأفضل» بعدد 5 محافظات بإجمالى عدد 112٫500 أسرة مستفيدة والتى حصل 30 ألف مستفيد منها على مشروعات صغيرة وعدد 55 ألف مستفيدة من خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية.

< تنفيذ حملة «نقدر نحول الإعاقة لطاقة» للكشف المبكر عن الإعاقة فى 8 محافظات بإجمالى عدد 12 ألف أسرة لديها أطفال من سن يوم إلى 3 سنوات.

< تنفيذ عدد 160 لقاء جماهيريا بإجمالى عدد مليون مستفيد، تنفيذ 400 ألف ندوة بإجمالى عدد 4 ملايين مستفيد، وتنفيذ مليون زيارة منزلية.

< تنفيذ حملة «وعى» لمناهضة الممارسات الضارة (جريمة ختان الإناث، مناهضة زواج الأطفال، تعليم البنات، التربية الأسرية الإيجابية) استفاد منها 875215 شخصا.

برنامج «التربية الأسرية الإيجابية»

< استحداث بحث تكوينى حول أساليب التربية الأسرية لدى أسر «تكافل وكرامة».

< إعداد دليل للتربية الأسرية الإيجابية.

< تدريب مدربين لكل من (200 أستاذ جامعة بـ20 محافظة، 2500 رائدة اجتماعية، 2250 من مديرى ومشرفين الحضانات).

< ندوات وتوعية الأسرة (12000 طالب بالجامعات، 1٫25 مليون جلسة توعوية لأسر تكافل وكرامة وقرى حياة كريمة، 500 ألف من أسر الأطفال بالحضانات).

الألف يوم الأولى من حياة الطفل

< تم تمويل 70٫000 سيدة حامل للمرة الأولى أو لديها طفل واحد لمدها بنقاط إضافية بمواد غذائية مُختارة لتحسين تغذية الأم والطفل والتوعية الصحية شهريا بإجمالى تكلفة 100٫800 مليون جنيه مصرى، حيث تبلغ تكلفة النقاط التى يتم إضافتها على بطاقة الدعم الغذائى 120 جنيها شهرياً، بشرط استخراج بطاقات متابعة صحية للمرأة والطفل وحضور دروس محو الأمية.

< ‏12 - بنك ناصر الاجتماعى

< 58 مليار جنيه قيمة قروض للأنشطة الاجتماعية والاستثمارية ممولة من بنك ناصر الاجتماعى استفاد منها 921 ألف عميل.

< بلغت مصارف الزكاة والتبرعات 653 مليون جنيه تم توزيعها من خلال 3400 لجنة زكاة تحت مظلة بنك ناصر الاجتماعى.

< بلغ إجمالى المنصرف لتغطية نفقة المطلقات وأطفالهم 6٫27 مليار جنيه مصرى لتغطية أحكام نفقة المطلقات وأطفالهم لإجمالى 315٫286 سيدة من المطلقات والمهجورات، وذلك من خلال صندوق تأمين الأسرة تحت مظلة بنك ناصر الاجتماعى.

< تم تمويل 24 ألف مشروع «مستورة» من خلال بنك ناصر الاجتماعى بإجمالى تكلفة بلغت 456 مليون جنيه مصرى.

حماية الأشخاص ذوى الإعاقة

< تم توفير دعم نقدى لإجمالى 1٫185 مليون شخص من ذوى الإعاقة بإجمالى تكلفة 6٫7 مليار جنيه مصرى سنوياً.

< تم استخراج عدد 1٫1 مليون بطاقة خدمات متكاملة لذوى الإعاقة، بالإضافة إلى استفادة عدد 488.674 شخص من ذوى الإعاقة من خلال 795 من الكيانات التأهيلية والرعائية.

< يتم دعم الطلاب الصم وضعاف السمع بالجامعات الحكومية المصرية وذلك بتوفير مترجمى لغة الإشارة بالجامعات بتكلفة إجمالية قدرها 1٫824٫110 جنيه.

< يتم دعم الطلبة والطالبات المكفوفين بالجامعات الحكومية المصرية فى عدد 18 محافظة وتوفير أجهزة «لاب توب» ناطقة بإجمالى مبلغ 22 مليون جنيه.

رعاية كبار السن

< بلغ عدد المستفيدين من 166 دار مسنين حوالى 4719 من المسنات والمسنين موزعين على 22 محافظة، كما بلغ عدد المستفيدين من 172 نادى مسنين إجمالى 28244 مسنة ومسنا.

< تم إعفاء المسنين فوق سن 70 سنة من مصروفات المواصلات العامة بما يشمل السكك الحديدية ومترو الأنفاق، هذا بالإضافة إلى إعفاء من بلغوا 65 سنة بنسبة 50%.

< قامت الوزارة بتقديم مقترح لأول قانون بشأن «حقوق المسنين»، وتم مناقشته من قبل مجلس الوزراء وكل من مجلسى النواب والشيوخ، ومنتظر صدوره قريبا فى الدورة البرلمانية الحالية.

دعم الأيتام

< بالشراكة مع الجمعيات الأهلية ومن موازنة «تكافل وكرامة»، يتم دعم 556٫000 من الأيتام بإجمالى تكلفة 2٫3 مليار جنيه مصرى، سواء كان الأطفال يعيشون فى أسر طبيعية، أو أسر ممتدة، أو كافلة، أو فى مؤسسات رعاية، مع الحرص على تغطية نفقات الأطفال الأيتام بما يشمل خدمات الرعاية الصحية والتعليمية.

< ‏وحدات التضامن الاجتماعى بالجامعات

< بلغت عدد وحدات التضامن الاجتماعى 31 وحدة داخل عدد 29 جامعة (القاهرة، دمنهور، بنى سويف، السادات، الأزهر فرع القاهرة، عين شمس، مطروح، بورسعيد، المنصورة، أسوان، الأزهر فرع المنصورة، حلوان، كفر الشيخ، السويس، أسيوط، سوهاج، الأزهر فرع أسيوط، الزقازيق، قناة السويس، المنيا، الوادى الجديد، الروسية، بنها، طنطا، المنوفية، جنوب الوادى، الإسكندرية، العريش، 6 أكتوبر)، حيث نفذت هذه الوحدات خلال الفترة من يونيو 2021 وحتى الآن 1753 نشاطا فى مجالات (التمكين الاقتصادى والحماية الاجتماعية، الأنشطة التوعوية وبناء الإنسان، بناء المعرفة وتعزيز الخبرات) استفاد منها 169٫565 من الطلاب والعاملين بتلك الجامعات، وذلك بالتنسيق مع بنك ناصر الاجتماعى والجمعيات والمؤسسات الأهلية.

الجمعيات الأهلية

< تم إنشاء منظومة إلكترونية متكاملة لتنظيم العمل الأهلى بتكلفة قدرها 14 مليون جنيه، علماً بأن عدد الجمعيات والمؤسسات الأهلية المقيدة بالوزارة على المنظومة بلغ 50 ألف جمعية ومؤسسة أهلية، حيث تقدم عدد 35٫653 جمعية ومؤسسة أهلية لتوفيق أوضاعها، وتم توفيق أوضاع 32٫220 جمعية ومؤسسة أهلية منها، كما تم توفيق أوضاع 55 منظمة أجنبية للعمل فى جمهورية مصر العربية.

< بلغ حجم التمويل الوارد للجمعيات والمؤسسات الأهلية 16٫2 مليار جنيه لعدد 1282 جمعية ومؤسسة أهلية من خلال عدد 1820 جهة مانحة خلال الفترة من 1 يناير 2014 وحتى 31 مارس 2023.