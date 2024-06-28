استشاري تغذية يكشف لـ الوفد الأسباب الحقيقة وراء زيادة الوزن بعد الإصابة بسرطان الثدي

أثارت الفنانة كندة علوش حالة من الجدل حول تصريحاتها الأخيرة عن تفاصيل إصابتها بسرطان الثدي وذلك خلال لقائها مع الإعلامية منى الشاذلي خاصة بعدما كشفت تفاصيل رحلتها العلاجية التي تزامنت مع تلقي والدتها العلاج من المرض ذاته.

وأوضحت السبب وراء زيادة وزنها الفترة الماضية وهو تلاقيها العلاج المخصص لها للعلاج من سرطان الثدي وهذا ما دفع بوابة الوفد لتواصل مع الطبيب مجدي حلمي أستشاري التغذية العلاجية لمعرفة أسباب زيادة الوزن وعلاقتها بسرطان الثدي والطرق الصحيحة لوصول الي الوزن المثالي بعد الإصابة وتلقي العلاج.

وصرح الطبيب مجدى حلمي عن الطرق الصحية لتخلص من الوزن الزائد بعد الإصابة بسرطان الثدي ومضاعفات تلاقي العلاج على زيادة وزن جسم المرأة، من المعروف طبيا ان علاج السرطان يؤثر على الوزن بطرق مختلفة.

أضاف أن هناك بعض العلاجات قد تؤدي إلى زيادة الوزن، بينما قد يؤدي البعض الآخر إلى فقدانه. هنا بعض الأسباب المحتملة لزيادة الوزن بسبب علاج السرطان:

العلاج بالكورتيكوستيرويدات

- يمكن أن تسبب هذه الأدوية زيادة في الشهية واحتباس السوائل في الجسم بصورة كبيرة مما يؤدي إلى زيادة الوزن نتيجة احتباس الماء.

2. التغيرات في النشاط البدني

- بعض المرضى قد يجدون صعوبة في ممارسة الرياضة أو الحركة بسبب التعب أو الألم الناتج عن العلاج .

3. التغيرات في النظام الغذائي

- قد يشجع الأطباء المرضى على تناول مزيد من السعرات الحرارية لتعويض فقدان الوزن أثناء العلاج.

4. التغيرات الهرمونية

- بعض العلاجات خصوصا علاج سرطان الثدي التي تؤثر على الهرمونات الموجودة في الجسم مما يؤدي إلى زيادة الشهية والوزن

طرق التخلص من زيادة الوزن بعد الإصابة بسرطان الثدي

وأشار "حلمي " أن هناك طرق للتخلص من زيادة الوزن الناتجة عن العلاجات المختلفة لأنواع السرطان وبصورة خاصة علاج سرطان الثدي، إليك بعض النصائح لنظام غذائي مناسب:

-تناول الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية المتنوعة

مثل الفواكه والخضروات: يجب الحرص على تناول مجموعة متنوعة من الألوان للحصول على مختلف الفيتامينات والمعادن.

-تناول الحبوب الكاملة: مثل الأرز البني، والشوفان، والكينوا.

-البروتينات الصحية: مثل اللحوم البيضاء، والأسماك، والبقوليات، والمكسرات.

- تقليل تناول الدهون المشبعة والسكر:

تجنب الأطعمة المصنعة والمقلية والحلويات السكرية.

استخدم الزيوت الصحية مثل زيت الزيتون وزيت الكانولا.

-تناول وجبات صغيرة ومتكررة:

بدلاً من تناول ثلاث وجبات كبيرة، جرب تناول 5-6 وجبات صغيرة على مدار اليوم للحفاظ على مستوى الطاقة في الجسم.

-التحكم في حجم الحصص:

-شرب الماء بكثرة:

الماء يساعد في الحفاظ على الشعور بالشبع ويعزز عملية التمثيل الغذائي.

المتابعه المستمرة مع أخصائي تغذية

من الضروري المتابعة مع أخصائي تغذية متخصص لتصميم خطة غذائية مناسبة لحالتك.