عمرو يوسف ورسالة نارية لـ كندة علوش بعد إصابتها بالسرطان

وجه الفنان عمرو يوسف رسالة مليئة بالرومانسية لزوجته كندة علوش خاصة بعدما أعلنت إصابتها بسرطان الثدي وذلك خلال مشاركتها مع الإعلامية منى الشاذلي في بودكاست عبر قناة اليوتيوب.



وكتب عمرو يوسف رسالته لزوجته بحب ودفء نابع من قلبه وذلك عبر حسابه الشخصي بالإنستجرام، قائلًا: " الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله ، الحمد لله علي كل شيء".



وتابع:" ظروف صعبة مرينا بيها علي مدار سنتين لكن انت كنتِ مؤمنة و مسلمه امرك لله، ظهورك و كلامك قوي ناس كتير هتبدأ رحلتها و كانت خايفة لكن انت في عز تعبك اديتيهم قوة ، ربنا يخليكي ليا و لأولادك و لحبايبك في الدنيا كلها اللي ما بطلوش دعاء ليكي من ساعة ما عرفوا".

واختتم رسالته: " ربنا يحبب فيكي خلقة كمان و كمان عشان انت تستاهلي كل حب الدنيا يا اجمل قلب في الدنيا".



واكدت كندة علوش مدى دعم ومساندة زوجها عمرو يوسف لها خاصة فترة مرضها وإصابتها بسرطان الثدى وانه العوض الحقيقي من الله عز وجل.



وأشارت كندة علوش إلى أن زوجها عمرو يوسف كان مرعوبا، ويبدو أنه كان يشك في المرض، وأنها ذهبت للطبيب الذي كان يعالج والد زوجها عمرو يوسف وهو طبيب أورام وقالت كندة إنها بعد 9 أشهر من ولادة ابنها "كريم" بدأت تشعر بآلام أثناء الرضاعة، فتوقفت عن الرضاعة الطبيعية.

وأضافت كندة علوش: "استمر الألم 5 أشهر بعدها ولم يتوقف، فقررت عمل فحص للثدي، وحينها علمت بوجود أكثر من ورم خبيث.. ولما عرفت بإصابتي بالسرطان قعدت متنحة شوية، بس ما انهارتش وما عيطتش" وتابعت كندة: "ربنا نزّل عليا من أول ثانية سكينة وطمأنينة رهيبة من وقتها، وبقالي سنة وشهر بتلقى العلاج الكيماوي، وعمرو جوزي كان بيصر ييجي معايا جلسات الكيماوي، وكنت بقرأ قرآن خلالها".

واختتمت كندة علوش تصريحاتها قائلة: “قررت أعيش حياتي بشكل طبيعي، لأن أولادي صغيرين فما ينفعش أدخل أجواء المرض للبيت.. وكنت بسيبهم في المصيف كل أسبوع آجي أخد جرعة الكيماوي وأرجع في نفس اليوم.. وده كان شيء مرهق جدا".