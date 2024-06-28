القوات الروسية تدك مراكز تجميع الأسلحة الغربية في أوكرانيا بـ 17 ضربة

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن القوات الروسية نفذت 17 ضربة، خلال الفترة من 22 إلى 28 يونيو الجاري، بأسلحة دقيقة وطائرات مسيرة ضد مصانع ومراكز تجميع الأسلحة في أوكرانيا.



وجاء في بيان الوزارة - الذي أوردته وكالة الأنباء الروسية - "في الفترة من 22 إلى 28 يونيو (الجاري)، نفذت القوات الروسية 17 ضربة بأسلحة عالية الدقة وطائرات من دون طيار، استهدفت من خلالها منشآت الطاقة، التي تدعم تشغيل مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، والبنية التحتية للمطارات العسكرية والمراكز اللوجستية لتجميع الأسلحة المنقولة إلى القوات المسلحة الأوكرانية من قبل الدول الغربية، بالإضافة إلى مخازن التجميع ومناطق التخزين للطائرات والقوارب المسيرة".

وأضاف البيان: "خلال الأسبوع، قامت وحدات قوات مجموعة "الشمال" التابعة للقوات الروسية، بالتقدم إلى عمق دفاعات القوات الأوكرانية، واستهدفت القوى العاملة والمعدات الأوكرانية".