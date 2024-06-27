الاتحاد يستقر على إستمرار نجم الفريق بالموسم الجديد

أستقر مسؤولو نادي اتحاد جدة السعودي التمسك بخدمات مدافع الفريق أحمد شراحيلي لاعب الفريق الأول للاستمرار في قائمة الموسم الجديد 2024/2025.

ورفض مسؤولي نادي الاتحاد إسقاط اسم أحمد شراحيلي من الـ15 لاعبًا في القائمة المحلية المحددة للموسم الجديد بعد قرار الاتحاد السعودي بتقليص القوائم إلى 25 لاعبًا ما بين 15 محليًا و10 أجانب.

ووفقًا لصحيفة ” الرياضية السعودية ” ، فإنه بالرغم من عدم اكتمال تعافي أحمد شراحيلي من إصابة الرباط الصليبي التي تعرض لها سبتمبر الماضي أمام الفتح في دوري روشن السعودي، إلا أنه هناك قرار باستمراره مع الفريق.

في الوقت نفسه، سيتم رفع التقارير الطبية الخاصة بإصابة أحمد بامسعود، الظهير الإيسر للفريق، إلى الإسباني رامون بلانيس، المدير الرياضي بالنادي، وعلى ضوئها سيتحدد مصيره ضمن القائمة من عدمها.



الراحلين عن الاتحاد في الصيف الجاري

أبلغ الاتحاد وكلاء أعمال اللاعبين صالح العمري، عبد الرحمن العبود، عبد العزيز البيشي، سلطان الفرحان، مد الله العليان، وزكريا هوساوي برغبة النادي في إبعادهم عن قائمة الفريق الأول.