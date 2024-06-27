انتهاء امتحانات الدبلومات الفنية 2024 العملية بلا مشكلات

انتهت اليوم الخميس امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2023-2024 العملية والمعملية، دون حدوث أية مشكلات تعوق العملية الامتحانية.

وذكر الدكتور محمد عمارة رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية 2024، أن امتحانات الدبلومات الفنية 2024 العملية والمعملية انتهت اليوم الخميس.

وأوضح رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية 2024، في تصريحات خاصة لبوابة الوفد الإلكترونية، أنه جارى أعمال التقدير حاليا.

ونوه رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية 2024 بأنه فور انتهاء اللجان من عملها يتم تجميع النتيجة ومراجعتها للإعداد لاعتمادها من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

انتهاء امتحانات الدبلومات الفنية 2024 التحريرية

وانتهت امتحانات الدبلومات الفنية التحريرية للعام الدراسي 2023-2024 يوم الخميس، الموافق 8 يونيو 2024، في لجان مؤمنة ومراقبة بالمدارس على مستوى الجمهورية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عدم تلقي شكاوى خاصة بامتحانات الدبلومات الفنية التحريرية للعام الدراسي 2023-2024.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ان امتحانات الدبلومات الفنية 2024 تسير بشكل منتظم دون أي معوقات أو عراقيل.

وأدى 766 ألفًا و925 طالب وطالبة امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2023-2024 في 2562 لجنة بجميع النوعيات (صناعي، وزراعي، وتجاري، وفندقي) في الفترة من 25 مايو 2024 وحتى 6 يونيو 2024.

وبلغت عدد المواد التي أدى فيها الطلاب امتحانات الدبلومات الفنية 2024 بمختلف أنواعها وألف و220 مادة امتحانية

وذكرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن امتحانات الدبلومات الفنية 2024 أجريت وفق الخطة الموضوعة لها بصورة ميسرة للطلاب الممتحنين.

ونوهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأن غرفة العمليات الرئيسية لامتحانات الدبلومات الفنية 2024 بديوان عام الوزارة بمقر العاصمة الإدارية الجديدة تابعت العملية الامتحانية بشكل دقيق.

وتواصلت غرفة العمليات المركزية مع جميع غرف العمليات بالمديريات التعليمية للاطمئنان والوقوف على مدى انتظام سير وأداء امتحانات الدبلومات الفنية 2024.

ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية هذا العام 815 ألف طالب وطالبة بجميع النوعيات بالإضافة إلى 3100 طالب وطالبة بمدارس التكنولوجيا التطبيقية.

ويرأس الدكتور محمد موسى عمارة عمليات امتحانات الدبلومات الفنية 2024، ويتولى الدكتور عمرو بصيلة منصب نائب رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية.