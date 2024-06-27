مصرع شاب غرقًا بمياه النيل جنوب محافظة الأقصر

لقي شاب مصرعه، غرقا بمياه نهر النيل فى مدينة إسنا بجنوب الأقصر، هاربا من ارتفاع درجات الحرارة من خلال الاستحمام بمياه النيل.

تلقت غرفة النجدة بلاغا يفيد بمصرع شاب غرقا بمياه نهر النيل، أمام البنك الأهلي، بمدينة إسنا، وتم الدفع بعدد من رجال الإنقاذ النهري لمكان الواقعة من أجل انتشال جثمان الغريق ونقله إلى المستشفى.

وقد تمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثمان الشاب وتم نقله إلى مستشفى طيبة التخصصي؛ لانتداب الطبيب الشرعي ومن ثم استخراج تصريح بالدفن.

تحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكانت مدينة إسنا بجنوب الأقصر شهدت منذ يومين واقعة مأساوية عقب سقوط سيارة، في ترعة بناحية الهنادي بإسنا.

تلقت غرفة النجدة بلاغا بسقوط سيارة كبود في ترعة، كان على متنها حوالي 19 راكب خلال عودتهم من فرح، وعلى الفور تم الدفع بسيارات إسعاف إلى محل الواقعة إلى جانب تجمع كبير للاهالي بالمناطق المحيطة في محاولة لمساعدة الغرقى وإنقاذهم.

ولقي ثلاثة مصرعهم جراء الحادث، فيما أصيب 16 آخرين وتم نقلهم إلى مستشفى طيبة التخصصي.