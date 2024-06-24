ناقد رياضي: العرب لديهم قدرة التفوق على أوروبا في تنظيم المسابقات العالمية

قال الناقد الرياضي وليد الحديدي، أن هناك قصور في النواحي التنظمية لبطولة يورو 2024 في ألمانيا، مؤكدًا أن هناك العديد من المشكلات والمقارنة مع تنظيم كأس العالم في قطر يصب لمصلحة الدوحة بكل تأكيد.

وقال الحديدي المتواجد في ألمانيا حاليًا لحضور بطولة يورو 2024 خلال تصريحات اعلاميه الساعات الاولى من صباح اليوم الاثنين : "ما حدث في قطر 2022 من دول الغرب وتحديدا من ألمانيا وفرنسا وانجلترا كانت حملة منظمة لإفشال تنظيم كأس العالم، والدليل ما طالبوا به خلال المونديال لم يحدث هنا، مثل حملات دعم المثليين، ولم يتم الاشارة فيه مطلقا من جانب اللجنة المنظمة أو أي منتخب موجود في اليورو".

وأضاف: "الأدوار الأولى لم تكشف عن الفرق المرشحة للتتويج باللقب، وألمانيا تصدرت المجموعة وابتعدت عن لقاء المنتخب الإيطالي، لكنها قد تواجه إسبانيا في دور الثمانية، والجميع كان يتحدث عن ذلك".