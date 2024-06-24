الأهلي يرفض طلب كولر ويستقر على الإنسحاب من صفقة كانوتيه

رفض مسئولو النادي الأهلي ، طلب السويسري مارسيل كولر مدرب الفريق بشأن التعاقد مع محمد كانوتيه مهاجم منتخب بوركينا فاسو والذي انتهى عقده مؤخراً مع نادي جروزني الروسي.

وأوضح الإعلامي الرياضي محمد الليثى خلال تصريحات إذاعية " إدارة الأهلي ، أكدت لـ كولر أن أرقام كانوتيه تراجعت في الفترة الأخيرة ولن يُضيف أي جديد للفريق ، لكن المدرب السويسري طلب ضم اللاعب قبل أن تصر لجنة التخطيط على موقفها وتقرر تجميد المفاوضات مع المهاجم البوركينابي ".

وأشار محمد الليثى " مسئولو لجنة التخطيط قالوا أن كانوتيه لن يكون صفقة مناسبة للأهلي ، وربما يسير على درب أنتوني موديست لذا من الأفضل البحث عن مهاجم أخر بدلاً منه ، وهو ما إنصاع له كولر في النهاية لكنه طلب بديل أفضل منه لتدعيم هجوم الفريق ".

يستضيف ستاد القاهرة الدولي مواجهة قمة الدوري المصري بين الأهلي والزمالك لحساب الجوله 27 من الدوري المصري، وذلك مع دقات السابعة من مساء يوم الثلاثاء المقبل، في المسابقة التي يحتل فريق بيراميدز صدارتها بينما يسعى الأهلي للحاق به حال الفوز بباقي مؤجلاته بالمسابقة.

كان لقاء الدور الأول بين الفريقين قد انتهى لصالح الفارس الابيض بثنائية مقابل هدف حملت توقيع سيف الدين الجزيري بينما جاء هدف الأحمر الوحيد عبر اللاعب احمد عبد القادر.

ومن المقرر اذاعة لقاء القمة المرتقب على شبكه قنوات اون تايم سبورتس النقل الفضائي الحصري للمواجهات المحليه المصرية على صعيدي الأندية والمنتخبات.

ولم يتضح موقف الزمالك حتى الآن من المشاركه في ظل اصدار مجلس ادارته لقرار سابق اكد فيه على عدم المشاركه في مواجهات الدور الثاني الى أن تنتهي باقي الفرق من مؤجلات الدور الاول.