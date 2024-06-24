وظائف متاحة فى البنك الأهلى .. الشروط والتفاصيل

أعلن البنك الأهلي المصري، عن توافر عدد من الوظائف الشاغرة، وحاجته إلى موظفين جدد للانضمام إلى البنك من ذوي الخبرات والكفاءات المميزة، وذلك في إطار سعيه لاستقطاب المواهب المميزة من مختلف التخصصات.

أحدث وظائف البنك الأهلي المصري 2024

1- SME Relationship Manager / Senior Relationship Manager

المهام والمسؤوليات الوظيفية لأحدث وظائف البنك الأهلي المصري

• إدارة علاقات عملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة الجدد والحاليين بطريقة لتحقيق الأهداف المحددة وتحديد المنتجات والخدمات الجديدة لتلبية متطلبات العملاء واحتياجاتهم. الإشراف على حالة العملاء للتأكد من جدارتهم الائتمانية.

• إجراء زيارات العملاء بهدف جذب عملاء جدد من الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز محفظة العملاء الحاليين.

• تطوير الدراسات الائتمانية لعملاء المؤسسات الصغيرة المحتملين والحاليين لتقديمها إلى وحدات مخاطر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ذات الصلة لاتخاذ القرارات الائتمانية المناسبة (التحديد والتجديد والمراجعة).

• الاحتفاظ بمحفظة ائتمانية عالية الجودة من حيث التسهيلات المنتهية والتنبيهات بغرض تحقيق عوائد ربحية وتجنب المخاطر المحتملة.

• الاحتفاظ بالمحفظة العاملة (المباشرة/غير المباشرة) من أجل تنفيذ السياسة الائتمانية للبنك والقوانين والتعليمات التنظيمية.

المؤهلات والخبرات المطلوبة لأحدث وظائف البنك الأهلي المصري

• درجة البكالوريوس.

• يفضل دورة الائتمان.

• إجادة اللغة الإنجليزية.

• إجادة مجموعة تطبيقات Microsoft Office.

• من 2 إلى 10 سنوات من الخبرة في الشركات الصغيرة والمتوسطة.

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2- Platinum Relationship Manager / Senior Platinum Relationship Manager

المهام والمسؤوليات الوظيفية لأحدث وظائف البنك الأهلي المصري

• إقامة علاقة مع عملاء الفئة البلاتينية من خلال تقديم المشورة وتلبية احتياجاتهم وتقديم خدمات مصرفية متميزة.

• جذب عملاء جدد لتحقيق أهداف الفروع من خلال زيادة محفظة البنك وحصة السوق وكذلك الترويج لمنتجات البنك الأهلي المصري.

• تسويق وترويج منتجات البنك الأهلي المصري وفرص الاستثمار من خلال التواصل المستمر مع العملاء عن طريق المكالمات الهاتفية أو الزيارات الميدانية لبيع المنتجات وإرضاء احتياجات العملاء.

• بيع منتجات إضافية إلى جانب المنتجات الأساسية للعملاء من أجل تعظيم محفظتهم وتحقيق أهداف البنك.

• تقديم الاستشارات المصرفية لعملاء البنك الحاليين والجدد.

• تحديث بيانات العملاء بشكل دوري للتأكد من الالتزام بقاعدة "اعرف عميلك" وتعليمات البنك بشأن وجود قاعدة بيانات مناسبة للعملاء.

المؤهلات والخبرات المطلوبة لأحدث وظائف البنك الأهلي المصري

• درجة البكالوريوس.

• إجادة اللغة الإنجليزية.

• القيادة الجيدة لمجموعة تطبيقات Microsoft Office.

• 2 إلى 10 سنوات من الخبرة (سنتان على الأقل في Platinum Customer Service).