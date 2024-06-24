هنشر صورتك عريانة.. حبس بائع ملابس ابتز ربة منزل في قنا

أمرت محكمة جنايات قنا، برئاسة المستشار أحمد حسن غلاب وعضوية المستشارين تامر الأمير الطاهر وياسر عرفة عارف، وأمانة سر أحمد جمال، بالسجن لمدة سنة لبائع ملابس بتهمة ابتزاز وتهديد ربة منزل بنشر صورة عارية على الواتس آب بمركز الوقف شمالى محافظة قنا.

بداية القضية

ترجع بداية القضية إلى شهر أكتوبر من العام الماضي 2023 عندما تلقى اللواء مصطفى دره مدير أمن قنا إخطارا بقيام شاب بتهديد ربة منزل بنشر صورها عارية على التواصل الاجتماعي لابتزازها الحصول على مبالغ مالية بمركز الوقف.



كشفت تحريات النقيب عبدالرحمن علاء الضابط بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية أن بائع ملابس جاهزة قام بتهديد ربة منزل والمقيمة بمركز الوقف وذلك بنشر مقاطع فيديو لها وهى عارية عن طريق كاميرات المحل وذلك كتابة عن طريق التواصل الاجتماعي «الواتساب» وذلك لابتزازها والحصول منها على مبالغ مالية فتم ضبط المتهم وتم إحالتها لمحكمة الجنايات والتي أصدرت حكمها السابق