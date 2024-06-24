أسعار النفط تتراجع للمرة الثانية وبرنت يسجل 84.84 دولار للبرميل

سجلت أسعار النفط، تراجعًا للمره الثانية خلال تعاملات اليوم الإثنين 24-6-2024، متأثرة بصعود الدولار بعد تجدّد المخاوف من استمرار أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 40 سنتًا أو 0.5 % إلى 84.84 دولار للبرميل بعد انخفاضها 0.6 % عند التسوية يوم الجمعة

وانخفض سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 39 سنتًا أو 0.5 % إلى 80.34 دولار للبرميل ،ويرفع صعود الدولار تكلفة شراء النفط المقوم بالعملة الأمريكية لحائزي العملات الأخرى وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وارتفعت عقود الخامين بنحو 3% في الأسبوع الماضي بفعل مؤشرات على زيادة الطلب على منتجات النفط في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك في العالم، فضلًا عن استمرار تطبيق تخفيضات الإنتاج في مجموعة أوبك+.وقال تاماس فارجا من بي.في.إم للوساطة في عقود النفط "السبب الرئيسي وراء ارتفاع الأسعار... هو الثقة المتزايدة في أن مخزونات النفط العالمية ستنخفض حتما خلال الصيف في نصف الكرة الشمالي"، مشيرا إلى الطلب خلال فصل الصيف على منتجات النفط.

وتدعم المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط وتصاعد الهجمات الأوكرانية بالطائرات المسيرة على المصافي الروسية أسعار النفط.

ووافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين على فرض حزمة جديدة من العقوبات على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا، تتضمن حظرا على إعادة تحميل الغاز الطبيعي المسال الروسي في التكتل لشحنه إلى دول ثالثة.وارتفع الخامان بنحو ثلاثة بالمئة الأسبوع الماضي وحققا مكاسب أسبوعية هي الثانية على التوالي لهما.

ومع ذلك فإن صعود الدولار يرفع تكلفة شراء النفط بالعملة الأميركية لحائزي العملات الأخرى.وارتفعت عقود الخامين بنحو 3% في الأسبوع الماضي بفعل مؤشرات على زيادة الطلب على منتجات النفط في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك في العالم، فضلًا عن استمرار تطبيق تخفيضات الإنتاج في مجموعة أوبك+.وقال تاماس فارجا من بي.في.إم للوساطة في عقود النفط "السبب الرئيسي وراء ارتفاع الأسعار... هو الثقة المتزايدة في أن مخزونات النفط العالمية ستنخفض حتما خلال الصيف في نصف الكرة الشمالي"، مشيرا إلى الطلب خلال فصل الصيف على منتجات النفط.