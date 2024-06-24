تراجع أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة بعد ارتفاع الدولار

تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الاثنين الموافق 24 يونيو، للجلسة الثانية على التوالي متأثرة بارتفاع الدولار بسبب المخاوف من ارتفاع أسعار الفائدة على المدى الطويل وتراجع رغبة المستثمرين للمخاطرة.

ووفق لوكالة "رويترز"، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 40 سنتا بما يعادل 0.5 % إلى 84.84 دولار للبرميل بحلول الساعة 0036 بتوقيت جرينتش، بعد أن أغلقت منخفضة 0.6 % يوم الجمعة، وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 80.34 دولارًا للبرميل، بانخفاض 39 سنتًا، أو 0.5٪.

وقال توني سيكامور، محلل الأسواق لدى IG ومقره سيدني: "افتتح الدولار الأمريكي عرضه هذا الصباح ويبدو أنه ارتفع بعد بيانات مؤشر مديري المشتريات الأمريكي الأفضل مساء الجمعة والمخاوف السياسية قبل الانتخابات الفرنسية، ويجعل ارتفاع الدولار السلع الأولية المقومة بالدولار أقل جاذبية لحاملي العملات الأخرى".

ومع ذلك، ارتفع كلا عقدي النفط الخام القياسيين بنحو 3% الأسبوع الماضي وسط إشارات على زيادة الطلب على المنتجات النفطية في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك في العالم، ومع استمرار تخفيضات أوبك+ في السيطرة على الإمدادات.

انخفاض مخزونات الخام الأمريكية وارتفاع الطلب على البنزين

وقال محللو ANZ في مذكرة إن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت بينما ارتفع الطلب على البنزين للأسبوع السابع على التوالي وعاد استهلاك وقود الطائرات إلى مستويات 2019.

كما أن المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط بسبب أزمة غزة وتصاعد هجمات الطائرات بدون طيار الأوكرانية على المصافي الروسية تدعم أسعار النفط.