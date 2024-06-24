بعد تبكيرها .. موعد صرف رواتب شهر يوليو 2024| تفاصيل

تبدأ وزارة المالية صرف رواتب العاملين بالجهاز الإداري للدولة، صرف أول راتب بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك وليكون صرف الراتب بدءًا من الخميس 18 يوليو وحتى الأربعاء 24 من الشهر نفسه، يأتي ذلك بعد تبكير صرف رواتب شهر يونيو خلال الفترة من 9 إلى 13 يونيو قبل إجازة العيد.

موعد صرف رواتب شهر يوليو 2024

وفى وقت سابق أعلنت وزارة المالية رفع بند الأجور وتعويضات العاملين بقيمة 60 مليار جنيه لتصل إلى 470 مليار جنيه بموازنة السنة المالية الجديدة 2023/2024 بنسبة 4% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 410 مليار جنيه بنسبة 4.5% من الناتج المحلي بنسبة نمو قدرها 14.6%، وذلك استمرارًا لتحسين الأوضاع الوظيفية لجموع العاملين بالجهاز الإدارة للدولة.

بعد تبكير صرف مرتبات شهر يونيو بحيث تكون قبل عيد الأضحى 2024 كان من اللازم أن يتم كذلك تبكير صرف مرتبات شهر يوليو 2024 حتى لا يتأثر العاملين والموظفين من طول الفترة الزمنية بين صرف الراتبين.



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تفاصيل تبكير صرف مرتبات شهر يوليو 2024 والموعد الرسمي لصرفه

تبكير صرف مرتبات شهر يوليو 2024

بالفعل وزارة المالية أعلنت عن تبكير صرف مرتبات شهر يوليو 2024 بحيث تبدأ من 18 يوليو 2024 وتكون متاحة في ماكينات الصراف الآلى وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الحكومية، ويكون صرف المتأخرات أيام 8 و10 و11 يوليو 2024.

تبكير صرف مرتبات شهر أغسطس 2024

كذلك الحال بالنسبة لمرتبات أغسطس حيث تم تبكير صرف مرتبات شهر أغسطس 2024 بحيث تكون متاحة في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الحكومية بداية من 22 أغسطس 2024 ويكون صرف المتأخرات ايام 8 و11 و12 أغسطس 2024.

تبكير صرف مرتبات شهر سبتمبر 2024

وبالفعل يتم أيضا تبكير صرف مرتبات شهر سبتمبر 2024 ويكون بداية من 22 سبتمبر وعلى مدار الأيام التالية متاحًا في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الحكومية ويكون صرف المتأخرات أيام 8 و9 و10 سبتمبر 2024.

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