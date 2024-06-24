بعائد 27 % .. أسعار فائدة شهادات البنك الأهلي| تفاصيل

يهتم قطاع كبير من المواطنين بالبحث عن أفضل الطرق للادخار واستثمار أموالهم، ويلجأ البعض منهم لادخار الأموال بالبنوك بطرق مختلفة يأتى على رأسها شهادات الادخار، لا سيما وهي تتيح الحصول على فائدة ذات عائد شهري وسنوي.

وحرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمات متكاملة للقراء، نرصد فى السطور القليلة القادمة أسعار ومزايا وتفاصيل شهادات الادخار المطروحة من البنك الأهلى المصري.

يطرح البنك الأهلي شهادة بلاتينية بعائد شهري 23.5% لمدة سنة واحدة، ويعتبر الحد الأدنى لتلك الشهادة 1000 جنيه مصري ومضاعفاتها، وتتميز بعائد سنوي 27%.

تفاصيل ومميزات الشهادة البلاتينية

ثابت طوال مدة الشهادة.

بدء احتساب العائد من شهادات الإدخار يوم العمل التالي ليوم الشراء.

يمكن الاقتراض بضمان هذه الشهادات من أي من فروع مصرفنا وفقًا والتعليمات السارية.

يمكن اصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادات.

لا يمكن الاسترداد قبل مضي 6 اشهر اعتباراً من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

يمكن استردادها قبل نهاية المدة وفقا والقواعد والشروط المعلنة في البنك وتسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الاسمية.

الشهادة البلاتينية ذات الثلاث سنوات

أما الشهادة البلاتينية ذات الثلاث سنوات، حيث يصل عائدها إلى 26% للسنة الأولى، و22% للسنة الثانية، و18% للسنة الثالثة، وتصرف بنظام العائد الشهري، ويعتبر الحد الأدنى لتلك الشهادة 1000 جنيه مصري ومضاعفاتها، وفيما لي تفاصيل وشروط شراء الشهادة والمميزات.

يمكن الاقتراض بضمان هذه الشهادات من أي من فروع مصرفنا وفقا والتعليمات السارية.

يمكن إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادات.

لا يمكن الاسترداد قبل مضي 6 أشهر اعتباراً من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

يمكن استردادها قبل نهاية المدة وفقا والقواعد والشروط المعلنة في البنك وتسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الأسمية.

بدء احتساب العائد من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

شهادة بلاتينية ثلاث سنوات بعائد شهري

يطرح البنك الأهلي شهادة بلاتينية ثلاث سنوات بعائد شهري 30% للسنة الأولى، و25% للسنة الثانية، و20% للسنة الثالثة، ويعتبر الحد الأدنى لتلك الشهادة 1000 جنيه مصري ومضاعفاتها، وفيما يلي تفاصيل وشروط شراء الشهادة والمميزات.

عائد سنوي طوال مدة الشهادة.

بدء احتساب العائد من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

يمكن إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادات.

غير قابلة للاسترداد قبل مضي 6 أشهر اعتباراً من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

يمكن الاقتراض بضمان هذه الشهادات من أي من فروع مصرفنا وفقاً والتعليمات السارية.

يمكن استردادها قبل نهاية المدة وفقا والقواعد والشروط المعلنة في البنك وتسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الاسمية.

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