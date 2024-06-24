يصل لمليون جنيه.. شروط الحصول على قرض شخصي بصورة البطاقة الشخصية|تفاصيل

تحرص العديد من البنوك المصرية على تقديم أحدث العروض التمويلية لعملائها، وكذلك تقديم أفضل التسهيلات الممكنة للحصول على قرض ويأتى على رأس تلك البنوك بنك مصر، الذي يمنح قرض بموجب الراتب في حال وجود تحويل له على فرع من فروعه.

مميزات قرض بنك مصر

ومن أبرز مميزات قرض بنك مصر أنه يتم الموافقة عليه خلال ساعة بدون تقديم مستندات وبدون مصاريف إدارية.

وأشار البنك إلى أن قيمة القرض تصل لنحو 200 ألف جنيه ويتم التقديم عليه من خلال بيانات بطاقة الرقم القومي للعملاء واستكمال باقي الإجراءات لصرف المبلغ.

فوائد القرض

وتبلغ قيمة الفائدة على القرض نحو 29.5 % وهي فائدة متناقصة.

ونوه البنك انه لعملاء الجهات المتعاقدة على تحويل المرتبات ببطاقات بنك مصر، يمكنكم التقديم من خلال https://bnkmsr.com/41wzUrm

اما لعملاء الجهات المتعاقدة على تحويل المرتبات بحسابات مرتبات بنك مصر، يمكنهم التقديم من خلال تطبيق الموبايل البنكي .

قرض أصحاب المعاشات

خصائص قرض أصحاب المعاشات

1. أعلى قيمة قرض تصل إلى 1.000.000 جم.

2. أطول مدة قرض تصل إلى 10 سنوات.

3. أقل سعر عائد.

4. أقل مصاريف إدارية.

5. وثيقة تأمين مجانية على الحياة.

6. إمكانية سداد المديونيات الأخرى.

7. إعفاء من مصاريف فتح الحساب.

8. الحد الأقصى لعمر المقترض في نهاية مدة القرض 65 سنة.

المستندات المطلوبة

1. صورة بطاقة رقم قومي سارية.

2. إيصال مرافق حديث.

3. بيان المعاش المعتمد من جهة التحويل.

بنك ناصر الإجتماعى

يوفر بنك ناصر للأشخاص الغير قادرين قرض حسن، يصل قدره إلى 30 ألف جنيه مصري.

شروط الحصول على القروض الشخصية من بنك ناصر الاجتماعي

إذا كان الشخص مقترض لدين ما يجب توفير الاوراق التي تثبت هذا القرض، وتوفير الكمبيالات أو الشيكات.

يقوم البنك بالتأمين على السيارة التي تمتلكها.

يجب توفير رقم هاتف واضح ومحدد.

يجب أن يكون الشخص يحتاج إلى هذا القرض بصورة كبيرة.

يوفر البنك تأمين شامل على المعدات والأدوات فى حالات التلف أو الحريق، ويتم التحفظ عليها من خلال كتابة وصل امانة.

يقدم البنك الزراعي المصري، العديد من الخدمات لأصحاب المعاشات من القطاع الحكومي والخاص، ومن ضمنها القرض الشخصي الذي يبدأ من 5 آلاف ويصل إلى 500 ألف جنيه، ولكن بشرط أن يتخطى المعاش 900 جنيه.

البنك الزراعى المصري

المستندات المطلوبة للحصول على القرض من البنك الزراعي المصري

1- صورة ضوئية لبطاقة الرقم القومى بشرط أن تكون سارية.

2- تعهد بتحويل المعاش.

3- إيصال مرافق حديث "غاز كهرباء مياه".

مميزات قرض أصحاب المعاشات من البنك الزراعي المصري

1- 900 جنيه الحد الأدنى للمعاش.

2- عائد سنوي متناقص.

3- فترة سداد تصل لـ 10سنوات.

4- تأمين على الحياة.

5 - تسهيلات في السداد.

6 - وثيقة تأمين على الحياة.

7 - مبلغ التمويل يصل إلى 500 ألف جنيه.

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