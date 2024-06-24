سعر الريال السعودي بالبنوك اليوم الإثنين 24-6-2024 أمام الجنيه

ننشر سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصري بمنتصف تعاملات اليوم الإثنين 24-6-2024، بالبنوك المصرية، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى سعر 12.89 جنيه للشراء، 12.95 جنيه للبيع، ومتوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 12.82 جنيه للشراء، 12.85جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

12.82 جنيه للشراء.

12.85 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

12.92 جنيه للشراء.

12.95 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

12.90 جنيه للشراء.

12.92 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

12.91 جنيه للشراء.

12.94 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

12.85 جنيه للشراء.

12.94 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى التجارى

12.93 جنيه للشراء.

12.96 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

12.82 جنيه للشراء.

12.92 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس

12.85 جنيه للشراء.

12.94 جنيه للبيع.

انخفض الدولار بشكل طفيف، الاثنين، لكنه ظل قريبا من أعلى مستوى في ثمانية أسابيع تقريبا، في حين تراجع الين قرب مستوى 160 للدولار وسط تجدد المخاوف بشأن تدخل محتمل جديد لدعم العملة.

وهبط الين إلى 159.94 مقابل الدولار في التعاملات المبكرة، وهو أدنى مستوى له منذ 29 أبريل عندما لامس الين أدنى مستوى له في 34 عاما عند 160.245، مما دفع السلطات اليابانية إلى إنفاق ما يقرب من 9.8 تريليون ين لدعم العملة.

وصعد الين قليلا في أحدث التداولات إلى 159.75 للدولار بعد أن قال كبير المسؤولين عن سياسة العملة ماساتو كاندا، الاثنين، إن السلطات ستتخذ الخطوات المناسبة إذا كانت هناك حركة مفرطة في النقد الأجنبي وإن إضافة اليابان إلى قائمة مراقبة وزارة الخزانة الأميركية لن يقيد إجراءاتها.وانخفض الين، الحساس للغاية لعوائد سندات الخزانة الأميركية، أكثر من 10 بالمئة مقابل الدولار منذ بداية العام وحتى الآن، تحت وطأة الفارق الكبير بين أسعار الفائدة في اليابان والولايات المتحدة.