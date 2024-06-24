سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك اليوم الإثنين

ننشر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري مع بداية تعاملات اليوم الإثنين 24-6-2024، بالبنوك العاملة في مصر، حيث سجل سعر الدولار في البنك المركزى المصرى اليوم 48.21 جنيه للشراء و48 جنيه للبيع.

فيما سجل البنك الأهلى المصرى 48.2 جنيه للشراء،48.1 جنيه للبيع وبنك مصر سعر 48.2 جنيه للشراء، 48.1 جنيه للبيع، وفي بنك القاهرة سجل 48.2 للشراء،48.1 جنيه للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 48.2 للشراء، 48.1 جنيه للبيع. وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

48.2 جنيه للشراء.

48.1 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

48.2 جنيه للشراء.

48.1 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

48.2 جنيه للشراء.

48.1 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

48.2 جنيه للشراء.

48.1 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

48.2 جنيه للشراء.

48.1 جنيه للبيع

البنك الدولي يعلن تقديم تمويل لمصر بقيمة 700 مليون دولار

أعلن البنك الدولي، الاثنين، تقديم تمويل بقيمة 700 مليون دولار لدعم الموازنة المصرية ضمن برنامج مدته ثلاث سنوات وبقيمة ستة مليارات دولار كان البنك قد أعلن عنه في وقت سابق من العام.

وذكر البنك الدولي في بيان أن التمويل يأتي لدعم سياسات التنمية لمساندة الحكومة المصرية في جهودها لزيادة مشاركة القطاع الخاص، وتحسين قدرة الاقتصاد الكلي والمالية العامة على الصمود، وتحقيق نمو أكثر مراعاة للبيئة.

وقال ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي في البيان "توفير فرص عمل جيدة ومستدامة وبناء القدرة على الصمود في وجه تغير المناخ أمران ضروريان لتحقيق الرخاء للمواطنين المصريين في حاضرهم ومستقبلهم، لا سيما الفئات الفقيرة والأولى بالرعاية... وتمثل الإصلاحات التي يساندها هذا التمويل خطوة مهمة نحو بناء اقتصاد أكثر استدامة وشمولا".

ومن جانبها، صرحت رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي في البيان ذاته "تقوم الحكومة المصرية بتنفيذ إصلاحات اقتصادية وهيكلية طموحة تستهدف بناء اقتصاد يعزز التحول الأخضر وأكثر قدرة على المنافسة بقيادة القطاع الخاص".