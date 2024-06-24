الإثنين 24 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

أستاذ مناخ: المبادرة الرئاسية لزراعة 3 ملايين شجرة قرار مهم

زراعة الأشجار
زراعة الأشجار

علق الدكتور علي قطب أستاذ المناخ، على المبادرة الرئاسية لزراعة أكثر من 3 ملايين شجرة، موضحًا أن هذا القرار قرار مهم للغاية يجب على المحليات متابعة هذه الأشجار بعد زراعتها.

 

وأشار “قطب”، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “هذا الصباح”، المُذاع على قناة “إكسترا نيوز”، تقديم الإعلاميين باسم طبانة ومروة فهمي، إلى أن زراعة الأشجار والنباتات في الطرق بشكل منظم له دورا مهما في التأثير على المناخ.

 

وأضاف أن المناخ أيضا يرتبط بالزراعة والزراعة بصفة عامة تتأثر بالمناخ سواء حار أو رطب أو ممطر، بل أنها تؤثر أيضا في المناخ، موضحًا أن دور الزراعة مهم جدًا في حياة الإنسان لأنها تعمل على تنقية الهواء من ثاني أكسيد الكربون وإطلاق الأكسجين إضافة إلى الشكل الجمالي.

 

وتابع: “اللون الأخضر يعطي تفاؤل وأمل للإنسان، وطالب بضرورة التوسع في المسطحات الخضراء بصفة عامة خاصة الأشجار لأنها تعكس جزء كبير جدًا من أشعة الشمس”.

مواد متعلقة

الزراعة: محصول الذرة يتعرض إلى آفة دودة الحشد.. وأصدرنا 9 مبيدات لمقاومتها

خبير علاقات دولية: حكومة الاحتلال مخطط "خبيث" هدفه تغيير الخرائط في غزة

تربوي: الجامعات الحكومية والأهلية والتكنولوجية تشهد طفرة كبيرة خلال الـ10 أعوام الأخيرة

ناقد رياضي يكشف مفاجأة: "مجلس إدارة الزمالك سيستقيل حال عدم حل الأزمة قبل 29 يونيو"

قرار الزمالك طبيعي وشرعي.. وإعلامية: إدارة لبيب حطت العربية قدام القطر (فيديو)

أستاذ مناخ: الحروب الدائرة بفلسطين عامل أساسي في ارتفاع درجات الحرارة

حسين أبو صدام يعزي الفلاحين في المصائب المتتالية بالصيف

خبير مصرفي: الارتفاعات في سوق الصرف "أمر معتاد"
الجريدة الورقية