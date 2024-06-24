أستاذ مناخ: المبادرة الرئاسية لزراعة 3 ملايين شجرة قرار مهم

علق الدكتور علي قطب أستاذ المناخ، على المبادرة الرئاسية لزراعة أكثر من 3 ملايين شجرة، موضحًا أن هذا القرار قرار مهم للغاية يجب على المحليات متابعة هذه الأشجار بعد زراعتها.

وأشار “قطب”، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “هذا الصباح”، المُذاع على قناة “إكسترا نيوز”، تقديم الإعلاميين باسم طبانة ومروة فهمي، إلى أن زراعة الأشجار والنباتات في الطرق بشكل منظم له دورا مهما في التأثير على المناخ.

وأضاف أن المناخ أيضا يرتبط بالزراعة والزراعة بصفة عامة تتأثر بالمناخ سواء حار أو رطب أو ممطر، بل أنها تؤثر أيضا في المناخ، موضحًا أن دور الزراعة مهم جدًا في حياة الإنسان لأنها تعمل على تنقية الهواء من ثاني أكسيد الكربون وإطلاق الأكسجين إضافة إلى الشكل الجمالي.

وتابع: “اللون الأخضر يعطي تفاؤل وأمل للإنسان، وطالب بضرورة التوسع في المسطحات الخضراء بصفة عامة خاصة الأشجار لأنها تعكس جزء كبير جدًا من أشعة الشمس”.