الحسين وسيد جلال يستقبلان 9126 حالة طوارئ وإجراء 404 عمليات

خلال إجازة عيد الأضحى..

أشاد الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، بجهود رجال الجيش الأبيض بمستشفيي الحسين وسيد جلال الجامعي خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، مؤكدًا أن القطاع الطبي في جامعة الأزهر حريص كل الحرص على أداء رسالته المجتمعية جنبًا إلى جنبٍ مع رسالته التعليمية والبحثية.

وثمن رئيس الجامعة هذه الجهود الطيبة التي تم برعاية كلية طب بنين الأزهر بالقاهرة بقيادة الدكتور حسين أبو الغيط، عميد الكلية، والدكتور عبده الشافعي، مدير عام مستشفى سيد جلال الجامعي، والدكتور أحمد عبد الجليل، مدير عام مستشفى الحسين الجامعي، وجميع الأطقم المساعدة من نواب مديري المستشفى والأطباء والتمريض والموظفين والفنيين والعمال.

مستشفى سيد جلال الجامعي استقبلت حالات الطوارئ في العيد بعدد 5364 حالة

جدير بالذكر أن مستشفى سيد جلال الجامعي قامت باستقبال حالات الطوارئ في العيد بعدد 5364 حالة، وقامت بإجراء عدد 216 عملية جراحية، كما قامت مستشفى الحسين الجامعي باستقبال حالات الطوارئ بإجمالي 3762 حالة، وقامت بإجراء عدد 188 عملية جراحية.

وكيل الأزهر: نفتح أبوابنا لكل الراغبين في تعلم الوسطية والاعتدال

في سياق آخر استقبل معروف أمين، نائب رئيس جمهورية إندونيسيا، الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، معربًا عن بالغ تقديره لجهود الأزهر الشريف وإمامه الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، في رعاية الطلاب الوافدين، والاهتمام بطلاب إندونيسيا خاصة.

وقال معروف أمين، إن بلاده تعتز بخريجي الأزهر، وأن كثير منهم يتقلدون المناصب العليا في إندونيسيا، ولهم دور مهم في خدمة المجتمع، مشيدًا بمناهج الأزهر التي تعمل على تخريج علماء يستطيعون النهوض بمجتمعاتهم، ويواكبون الواقع المعاصر.

من جانبه، أكد فضيلة الدكتور محمد الضويني، أن الأزهر يفتح أبوابه لكل الراغبين في تعلم الوسطية والاعتدال، وأن فضيلة الإمام الأكبر يولي الطلاب الوافدين اهتمامًا خاصًا، ولايدخر جهدًا في خدمة طلاب العلم، مشيرا فضيلته إلى أن إندونيسيا تعد من أكبر أعداد الطلاب الوافدين الدارسين في الأزهر إذ يزيد عددهم على ١٥ ألف طالب، وأن الاهتمام لايقتصر على طلاب المراحل الثانوية والجامعية، وإنما يمتد للخريجين من خلال الدورات التدريبية التي تعقد للأئمة والدعاة وحملة الماجستير والدكتوراه في أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ، ومركز تطوير تعليم الوافدين والأجانب بالأزهر.

مناهج الأزهر تتضمن ما يرسخ قيم الأخوة والتعايش المشترك

وأضاف وكيل الأزهر، أن الأزهر يحرص على أن تتضمن مناهجه ما يرسخ قيم الأخوة والتعايش المشترك ، ومايواكب المستجدات المعاصرة، بحيث لاينعزل الدارس أو الخريج عن احتياجات مجتمعه بل يكون له دور فاعل في نفع بلاده، وإعطاء صورة إيجابية عن سماحة الإسلام، مؤكدا أن وسطية الأزهر، وتنوع مناهجه جعلته موطن اهتمام من شتى دول العالم، فأقبل عليه طلاب العلم يبتغون تعلم العلوم الشرعية والعربية والعملية.

حضر اللقاء الدكتور محمود الهواري، أمين عام مساعد مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، والسيد أسامه حمدي، نائب سفير مصر في إندونيسيا، والدكتور أنزار مشهدي، مدير مؤسسة السلام في العالمين، وعضو مجلس العلماء الإندونيسي.