رئيس جامعة الأزهر يشكر إدارات الكليات على إتمام امتحانات الفصل الدراسي الثاني

يتقدم الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والسادة نواب رئيس الجامعة؛ بخالص الشكر والتقدير لإدارات كليات الجامعة في القاهرة والأقاليم: عمداء، ووكلاء، وأعضاء الهيئة التدريسية، والهيئة المعاونة، والإداريين، والخدمات المعاونة، والإدارة الطبية، والخدمات الأمنية، وكل من أسهم في إتمام امتحانات الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي ٢٠٢٤/٢٠٢٣م.

ويوجه رئيس الجامعة إدارة الكليات في القاهرة والأقاليم إلى سرعة الانتهاء من النتائج في أقرب وقت، واعتمادها خاصة نتائج الفرق النهائية؛ ليتسنى إعلام الطلاب بها قريبًا، مما يمكنهم من إتمام أوراق الخدمة العسكرية في الموعد المحدد من قبل إدارة التعبئة والتجنيد.

كما يتقدم رئيس الجامعة بخالص دعائه بالتوفيق والنجاح لأبنائه الطلاب، موجهًا دعوته لهم باستثمار الإجازة الصيفية في كل ما هو مفيد وجاد، من: تدريبات، وأنشطة، ورياضيات، والعمل النافع لصالح دينهم ووطنهم، ومرحبًا بطلاب الجامعة الجدد الذين تستقبلهم جامعتهم مطلع العام الدراسي المقبل بالترحاب.

وزير الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي يستقبل رئيس جامعة الأزهر

في سياق آخر كان استقبل وزير الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي رئيس اللجنة العليا لأعمال الحج والعمرة والزيارة الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، في مكتبه بمقر الوزارة بمشعر منى، اليوم، رئيس جامعة الأزهر الدكتور سلامة داود والوفد المرافق المستضاف ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة التي تنظمها وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

وفي مستهل اللقاء أكد آل الشيخ أن قيادة المملكة تسخر جميع إمكاناتها لخدمة حجاج بيت الله الحرام وتوفير كل سبل الراحة والصحة والأمن وتنفيذ المشاريع الضخمة؛ للتيسير عليهم وتوفير جميع الخدمات لقاصدي بيت الله الحرام من أجل أن ينعم الجميع بأداء النسك في أجواء تعبدية آمنة.

من جانبه قدّم الدكتور سلامة داود الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين على مكرمة أداء الحج ضمن ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة لهذا العام، مشيدًا بالنهضة والتطور المتسارع الذي يشهده الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة التي أسهمت في توفير جميع سبل الراحة وتهيئة الظروف المناسبة لحجاج بيت الله الحرام؛ لكي يؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة.

رئيس جامعة الأزهر يشيد بانضباط امتحانات كلية التربية ويثمن أعمال تطوير الكلية

وكان واصل الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، جولاته التفقدية إلى كلية التربية بنين بالقاهرة؛ لمتابعة لجان الامتحانات والوقوف على سير وانتظام العمل بها على مدار فترات الامتحان.

وكان في استقبال رئيس الجامعة، الدكتور خالد عرفان، عميد الكلية، والدكتور جمال الهواري، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

وقام رئيس الجامعة بتفقد لجان الامتحانات والتحدث مع الطلاب حول اسئلة الامتحان ومدى مطابقتها للمقررات الدراسية، مشيدًا بجهود إدارة كلية التربية في ضبط الامتحانات على جميع المستويات والفرق الدراسي، كما ثمن فضيلته ما تشهده الكلية من أعمال تجديد وتطوير في جميع المجالات.

جدير بالذكر أن كلية التربية بنين بالقاهرة تعد من الكليات المتميزة؛ حيث تتصدر الكلية قائمة الكليات الحاصلة على شهادة الاعتماد البرامجي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، بجانب إشرافها على مراكز التأهيل التربوي على مستوى الجمهورية، والتي تؤهل الآلاف من الدارسين كل عام تأهيلًا تربويًّا يسهم بشكل كبير في دعم أهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030م.

رئيس جامعة الأزهر يتفقد امتحان الشهادة الثانوية الأزهرية

أجرى الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، بجولة تفقدية لمتابعة سير انتظام لجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية القسم الأدبي اليوم الأحد (لجنة الدكتور طلعت السيد بمدينة نصر) في يومها الأول.

وخلال الجولة التفقدية اطمأن رئيس جامعة الأزهر على انتظام لجان الامتحانات وسط توفير المناخ المناسب أمام الطلاب داخل اللجان ومحيطها.

وتحدث رئيس جامعة الأزهر مع الطلاب حول أسئلة الامتحانات في مادة الفقه للقسم الأدبي ومدي ملاءمتها للمقرر الدراسي، وحثَّ الطلاب على الجد والاجتهاد خلال هذا الشهر؛ حتى يمن الله عليكم بالتوفيق والنجاح.

وأكد رئيس جامعة الأزهر، أن الجامعة تسعد باستقبالكم خلال العام الدراسي القادم (2024- 2025م) وقد حقق كل طالب منكم ما جد واجتهد من أجل الوصول إليه، لافتًا أن جامعة الأزهر تفتح ذراعيها لاستقبالكم في كلياتها التي تقترب من 100 كلية و18 معهدًا موزعة على جميع أنحاء الجمهورية.

رئيس جامعة الأزهر يتفقد امتحانات كلية الدعوة ويشيد بمستوي خريجيها حملة ميراث النبوة

على صعيد متصل واصل الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، جولاته التفقدية؛ للاطمئنان على سير انتظام لجان الامتحانات بكلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة.

وخلال الجولة التي رافقه فيها الدكتور محمد عبد الدايم الجندي، عميد الكلية، والدكتور محمد رمضان أبو بكر، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب؛ أشاد رئيس جامعة الأزهر بطلاب كلية الدعوة الإسلامية علمًا وخلقًا، وخريجوها نماذج مضيئة، فهم حملة ميراث النبوة.

وتابع رئيس الجامعة انتظام العمل داخل اللجان؛ حيث اطمأن على مستوى أسئلة الامتحانات وتوزيع الدرجات، ووجود أستاذ المادة؛ للرد على أي استفسار يرد من الطلاب خلال فترة الامتحان، إضافة إلى تأكده من الإشراف الطبي على مدار الساعة بالتنسيق مع الإدارة الطبية بجامعة الأزهر بإشراف الدكتور أيمن السعيد، مدير عام الإدارة الطبية بالجامعة.

وفي ختام الجولة التفقدية حرص الطلاب على التقاط الصور التذكارية مع رئيس الجامعة وقيادات الكلية.