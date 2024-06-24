موعد إجازة 30 يونيو 2024 .. عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك الخميس الماضي، يرغب الكثير من المواطنين في معرفة موعد إجازة ثورة 30 يونيو، حيث يضم شهر يونيو إجازة 30 يونيو 2024، والتي توافق يوم الأحد 30 يونيو 2024.

إجازة 30 يونيو

وفي السياق يتم ترحيل الإجازات الرسمية التي تصادف مع أول أو منتصف الأسبوع إلى يوم الخميس من نفس الأسبوع، وبناء عليه إجازة 30 يونيو، التي تصادف يوم الأحد المقبل، يتم ترحيلها إلى يوم الخميس 4 يوليو 2024.

الإجازات المتبقية في عام 2024

الإثنين 8 يوليو: رأس السنة الهجرية

الثلاثاء 23 يوليو: عيد ثورة 23 يوليو 1952.

الإثنين 16 سبتمبر: المولد النبوي الشريف.

الأحد 6 أكتوبر: عيد القوات المسلحة.

رئيس مجلس الوزراء

وكان في وقتٍ سابقٍ أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن تكون الفترة من يوم السبت الموافق ١٥ من شهر يونيو الجاري حتى يوم الخميس الموافق ٢٠ من نفس الشهر، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة عيد الأضحى.

مجلس الوزراء

جدير بالذكر ينتظر الكثير من المواطنين إعلان مجلس الوزراء عن قرار الإجازة، حيث تعد أول إجازة رسمية مدفوعة الأجر، عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى.