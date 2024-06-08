النائب أيمن محسب: ثورة 30 يونيو مهدت الطريق لتحويل مصر إلى دولة مدنية حديثة

أكد النائب الوفدي الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن ثورة 30 يونيو مهدت الطريق أمام تغييرات واسعة على كافة الأصعدة، حيث شهدت مصر تغييرات واسعة النطاق، مشيرا إلى أن ثورة التغيير ساهمت في بناء دولة حديثة وعصرية وفقاً لأفضل المعايير العالمية لتتمكن من فرض نفسها على خريطة التطور التي يشهدها العالم، حيث شهدت مصر طفرة غير مسبوقة في البناء والتعمير وإطلاق عدد ضخم من المشروعات القومية في مختلف محافظات الجمهورية.

وقال "محسب"، إن مصر خاضت سنوات من أجل تثبيت أركان الدولة بعد سنوات من الفوضى التي أصابت كل مناحي الحياة في مصر، والتي تسببت في تراجع غير مسبوق وحالة من عدم الاستقرار، ولكن سرعان ما انتقلت مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي من مرحلة تثبيت أركان الدولة وتعزيز تماسك مؤسساتها واستعادة الاستقرار، إلى مرحلة بناء الدولة الحديثة التي نشهدها اليوم بعد 11 عام على مرور ثورة يونيو.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الرئيس السيسي بذل جهودا كبيرة من أجل استعادة مكانة الدولية والإقليمية والتي شهدت تراجعا غير مسبوق، فضلا عن الالتزام باحترام حقوق الإنسان، وترسيخ قيم التعايش المشترك والتسامح و تأكيد التلاحم بين الدولة والمواطنين باعتبارهما أساسًا لبقاء واستمرار الدول، مؤكدا أن ثورة 30 يونيو ساهمت في فتح آفاق جديدة أمام الدولة المصرية والشعب المصري المُحمل بالآمال والطموحات، وتحويلها إلى واقع ملموس رغم ما واجهته مصر من تداعيات اقتصادية نتيجة الأزمات الدولية والإقليمية، لكنها نجحت في عبورها لتعطى للعالم درسا جديدا على قدرة المصري على تحويل المحنة إلى منحة.



