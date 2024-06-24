الإثنين 24 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

6 أعراض للإصابة بالإجهاد الحراري وطرق الوقاية

الاجهاد الحراري
الاجهاد الحراري

تشهد البلاد خلال هذه الفترة ارتفاع شديد في درجات الحرارة على كافة الأنحاء وذلك بالتزامن مع فصل الصيف الذي يتسم بارتفاع درجات الحرارة وارتفاع نسب الرطوبة ويكون المواطن أكثر عرضة للإصابة ب "الإجهاد الحراري ولاسيما في ضوء التغيرات المناخية التي يشهدها العالم خلال الآونة الأخيرة التي تؤثر على حالة الطقس بشكل مباشر.

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الإجهاد الحراري 
ومع ارتفاع الحرارة والرطوبة يُصاب المواطنين بما يُسمى بـ"الإجهاد الحراري"، الذي يكون له تأثير مباشر على صحة الإنسان.
والإجهاد الحراري هو حالة تحدث عند تعرض الجسم للحرارة الزائدة نتية ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة. 
وتتمثل أعراض الإجهاد الحراري فيما يلي:
الصداع 
الغثيان
جفاف البشرة وإحمرارها واحتباس العرق
زيادة سرعة النبض
الشعور بالدوخة والرغبة في القيء
فقدان الوعي


طرق الوقاية
الإكثار من شرب المياه والسوائل الباردة.
البُعد عن ممارسة الرياضة في الأجواء الحارة مرتفعة الرطوبة.
التهوية الجيدة من خلال استخدام المراوح والتكيف.
تجنب الخروج في وقت الظهيرة وعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة
الإكثار من تناول الخضروات والفاكهة.
ارتداء الملابس القطنية فاتحة اللون الفضفاضة.
عدم التواجد فترات طويلة داخل السيارات المغلقة والتي تزيد درجة حرارتها.

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