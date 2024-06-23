جهاز تنمية ٦ أكتوبر ينفذ حملة موسعة لغلق وتشميع المحال المخالفة

نفذ جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، حملة موسعة لغلق وتشميع المحال المخالفة لشروط التراخيص بسنتر سيتي ستارز بالحي العاشر، ورفع الإشغالات المتعدية على الطريق بمنطقة الباسيو، بتكليفات من المهندس عادل النجار، رئيس جهاز المدينة.

وقال المهندس عادل النجار، إن الحملة أسفرت عن غلق وتشميع ١٣ محلاً تجارياً بسنتر سيتي ستارز، نظراَ لمخالفة النشاط غير المصرح به وعدم الالتزام برخص التشغيل، حيث شملت المخالفات تحويل الأنشطة بالمخالفة إلى ورش إصلاح سيارات، مخازن، ورش تغيير زيوت، ورش خراطة وورش تكييف سيارات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية المنظمة في هذا الشأن.

تنفيذ 15 قرار غلق وتشميع وإزالة إشغالات

وأضاف المهندس علاء عبداللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، أنه تم تنفيذ 15 قرار غلق وتشميع وإزالة إشغالات وتعديات أمام القطع السكنية لمزاولة أنشطة تجارية مخالفة، كما تم رفع كافة التعديات أمام القطع السكنية بالمجاورة السابعة بالحى الأول، كما تم إزالة عدد من اللافتات الإعلانية المخالفة، وذلك بمعرفة الإدارات المعنية بالجهاز وبالتعاون مع الشرطة المختصة.

وأشار رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، إلى أنه تم شن حملة ليلية أسفرت عن ضبط 6 مركبات " تروسيكل " لباعة جائلين، كما تم ضبط عددٍ من الإشغالات أمام المحال بالمجاورات بالحى الثالث، ورفع كافة إشغالات الباعة الجائلين بالطرق الرئيسية.

وقال المهندس على سعد، رئيس جهاز تنمية مدينة ١٥مايو، إنه أثناء المرور على منطقة الإسكان الاجتماعي والإسكان العائلي بالمرحلة الرابعة بالمدينة تم رصد قطعة أرض جارٍ بها تجهيز بناء سطح كامل مخالف للشروط البنائية، كما تم رصد قطعة قام صاحبها ببناء السطح بالكامل، ورصد قطعة قام صاحبها ببيع البدروم واستغلاله بنشاط تجارى بالمخالفة لشروط التعاقد، لافتاً إلى أنه تم عمل المحاضر اللازمة لإزالة المخالفات.