«مصر» يتعاون مع «القوميـة للتأميـن الاجتماعـى» لدعم منظومة التحصيل الإلكترونى

قام بنك مصر بتوقيع بروتوكول تعاون مع «الهيئـة القوميـة للتأميـن الاجتماعـى» بالتعاون مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية «اى فاينانس»، وذلك بشأن خدمات التحصيل الإلكترونى تماشياً مع توجه الدولة نحو تعزيز منظومة التحول الرقمى فى مختلف الخدمات الحكومية لتيسير سداد المواطنين للرسوم والمستحقات الخاصة بالهيئة.

قام محمد الإتربى– رئيس مجلس إدارة بنك مصر بتوقيع البروتوكول يوم الأحد الموافق 9 يونيو 2024 مع اللواء جمال عوض محمود- رئيـس مجلـس إدارة الهيئـة القوميـة للتأميـن الاجتماعـى وإبراهيم سرحان– رئيس مجلس إدارة شركة «إى فاينانس»

حضر مراسم التوقيع حسام الدين عبدالوهاب– نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر والمهندس حسام الجولى، العضو المنتدب التنفيذى لشركة إى فاينانس ولفيف متميز من قيادات البنك والهيئـة القوميـة للتأميـن الاجتماعـى وشركة إى فاينانس.

قال بنك مصر إن البروتوكول يتيح خدمات التحصيل الإلكترونى من خلال نقاط البيع الإلكترونية داخل المكاتب والمقرات التابعة للهيئة مع إتاحة سداد مقابل الخدمات والاشتراكات التأمينية عن طريق المحافظ الإلكترونية بما يتوافق مع المحددات المصدرة من البنك المركزى المصرى، مع قبول كل أنواع البطاقات المصدرة محلياً وتمرير كل المعاملات بالبطاقات عبر شبكة المحول القومى.

قال محمد الأتربى– رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن توقيع هذا البروتوكول يعد تعزيزاً لدور البنك الرائد فى دعم الاقتصاد المصرى وتماشيا مع توجه الدولة نحو تعزيز منظومة التحول الرقمى فى مختلف الخدمات الحكومية، كما يعد استكمالاً لنجاحات بنك مصر فى مجال تقديم المدفوعات الإلكترونية فى مختلف المجالات والتى تتواكب مع رؤية مصر 2030، حيث يسعى بنك مصر فى إطار استراتيجيته للتحول الرقمى إلى توطين الخدمات التكنولوجية المتطورة فى مختلف تعاملاته بهدف تيسير عملية الدفع على الموطن المصرى تماشياً مع سياسات المجلس القومى للمدفوعات الإلكترونية؛ من خلال العمل على تحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية فى الدفع بدلاً من استخدام النقد، حيث ينتهج بنك مصر استراتيجية للتحول من بنك تقليدى إلى بنك يقود التحول الرقمى فى القطاع المصرفى فى مصر؛ إيماناً من البنك بأن إدخال عناصر التحول الرقمى فى منظومة العمل المصرفى، سيساهم بصورة أكبر فى تحسين تقديم الخدمات المصرفية والمالية بصورة ميسرة ومتطورة.

وأكد اللواء جمال عوض محمود- رئيـس مجلـس إدارة الهيئـة القوميـة للتأميـن الاجتماعـى أن هذا البروتوكول يأتى فى إطار توجهات الدولة المصرية للتحول الرقمى والشمول المالى وتفعيل آليات التحصيل الإلكترونى للجهات المختلفة بهدف التيسير على المواطنين ومنهم فئات أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستفيدين وأضاف أنه بموجب هذا البروتوكول سيقوم العميل بالتوجه إلى أقرب مكتب تابع للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، وبمعرفة الخدمة المطلوبة من قِبل موظف الاستعلامات سيتم تحديد وسيلة السداد سواء كانت بطاقة ائتمانية أو محفظة إلكترونية، وبدون أى تدخل يدوى سيقوم العميل بتمرير البطاقة، ويتم السداد إلكترونياً وطباعة الإيصال للعميل، ونسخة أخرى يتم الاحتفاظ بها لدى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.

وتابع اللواء جمال عوض محمود أن ذلك يأتى بالتزامن مع استعداد الهيئة لإطلاق نظام المعلومات الجديد الذى يحقق مبدأ فصل تقديم الخدمة عن تنفيذها تحقيقا لمبدأ الحوكمة وتحسين الأداء بالإضافة إلى التوسع فى تقديم الخدمات والدفع الإلكترونى من المنصة الرقمية للهيئة.

وأضاف إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة مجموعة «إى فاينانس» للاستثمارات المالية والرقمية، أن المجموعة وكل شركاتها التابعة قطعت شوطاً كبيراً فى دعم وتعزيز التحول الرقمى بجميع القطاعات بالتعاون مع الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة، كما نجحت المجموعة فى تعميق دورها الرقمى الرائد لخدمة القطاع المصرفى المصرى للتحول إلى مجتمع لا نقدى، فضلاً عن جهود التحول الرقمى التى قادتها المجموعة فى قطاع التأمين ضمن رؤية مصر 2030، واليوم تعتز المجموعة باتخاذ خطوة جديدة نحو التحول الرقمى الشامل المشترك بين القطاع المصرفى وقطاع التأمين باعتبارهما القطاعات الأكثر انتشاراً والأكثر تفاعلاً مع جميع المواطنين. وتعتبر هذه الخطوة استكمالاً للنجاحات التى حققتها الشركة مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى فى مجال الدفع والتحصيل الإلكترونى استهدافا للتحول الرقمى والشمول المالى.

ونوه بنك مصر بأنه كان له السبق فى توفير خدمات التحصيل الإلكترونى ودعم التحول الرقمى من خلال توفير الحلول الإلكترونية للتسهيل على العملاء، وقد توسع البنك فى تقديم عدد ضخم من الخدمات الرقمية لعملائه، حيث يسعى بنك مصر دائما لتطوير خدمات البنك والتوجه نحو زيادة تقديم الخدمات من خلال القنوات الإلكترونية التى توفر الاستفادة القصوى من الخدمات باستخدام التكنولوجيا والأنظمة المؤمنة فى التعاملات البنكية، كما يعمل بنك مصر على تعزيز نجاحه والمشاركة بفاعلية فى الخدمات والدخول فى المبادرات والبروتوكولات التى تهدف لتقديم خدمات تتناسب مع احتياجات كافة شرائح العملاء، حيث إن قيم واستراتيجيات عمل البنك تعكس دائماً التزامه بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.