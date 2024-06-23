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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

يورو 2024.. تشكيل سويسرا أمام ألمانيا

سويسرا
سويسرا

أعلن الجهاز الفني للمنتخب السويسري الأول لكرة القدم بقيادة المدرب مراد ياكين، التشكيل الرسمي لمواجهة ألمانيا، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة أمم أوروبا "يورو 2024".

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ومن المقرر انطلاق مباراة المنتخب الألماني أمام نظيره السويسري في تمام العاشرة من مساء اليوم الأحد، في المباراة التي يشهدها ملعب "ديوتشي بانك بارك".

تشكيل سويسرا أمام ألمانيا

الحارس الأساسي: يان سومر.

الدفاع: فابيان شار- مانويل أكانجي- ريكاردو رودريجيز.

وسط الميدان: سيلفان فيدمر- ريمو فريولير- جرانيت تشاكا- ميشيل أيبيشير.

الهجوم: برييل إيمبولو- فابيان رييدير- دان ندوي.

الجدير بالذكر أن المنتخب الألماني يأتي علي رأس ترتيب مجموعته برصيد 6 نقاط، فيما تحتل سويسرا وصافة الترتيب بـ 4 نقاط، وإسكتلندا ثالث الترتيب بنقطة واحدة، وتتزيل هنغاريا الترتيب بدون رصيد من النقاط.

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