في المنزل.. حضري مارشميلو لذيذ مثل الجاهز

صنع الـ مارشميلو في المنزل هو عملية ممتعة وبسيطة تتطلب قليلًا من الوقت والقليل من المكونات الأساسية، ويعد المارشميلو من الحلويات المحببة للجميع، سواء كان لتناوله بمفرده أو لاستخدامه في وصفات أخرى، وفيما يلي نقدم لك طريقة بسيطة لتحضير المارشميلو في المنزل.

طريقة عمل مارشميلو في المنزل

المكونات

- 3 ملاعق كبيرة من الجيلاتين البودرة

- 1/2 كوب من الماء البارد

- 2 كوب من السكر البني

- 1 كوب من السكر الأبيض

- 1/4 ملعقة صغيرة من الملح

- 1 ملعقة صغيرة من مستخلص الفانيليا

- مسحوق السكر للرش

طريقة التحضير

1. في وعاء كبير، قومي برش الجيلاتين فوق الماء البارد واتركيه ليتم تمليسه لمدة 10 دقائق.

2. في وعاء آخر، ضعي السكر البني والسكر الأبيض والملح و1/2 كوب من الماء. قومي بالتحريك المستمر على نار متوسطة حتى يذوب السكر تمامًا.

3. ارفعي الخليط عن النار وأضيفيه ببطء إلى خليط الجيلاتين المذاب مع التحريك المستمر.

4. أضيفي مستخلص الفانيليا واخفقي الخليط بواسطة مضرب كهربائي على سرعة عالية لمدة 10-15 دقيقة أو حتى يصبح الخليط خفيفًا ورغويًا ويكون له قوام الزبدة.

5. اسكبي الخليط في صينية مبطنة بورق زبدة واتركيه يبرد لمدة 6-8 ساعات على الأقل.

6. بعد أن يجف المارشميلو، قطعيه إلى مربعات ورشي كل قطعة بمسحوق السكر.

7. استمتعي بمارشميلو الطرية واللذيذة.

هذه الوصفة تعتبر قاعدية ويمكنك تعديلها بإضافة نكهات أو ألوان حسب الرغبة.