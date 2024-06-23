الزمالك يستأنف مرانه بعد نهاية الراحة

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته مساء اليوم الأحد على ملعب النادي تحت قيادة البرتغالي جوزيه جوميز، بعد حصول اللاعبين على راحة من التدريبات أمس السبت.





وشهد الجزء الأول من المران التركيز على الجانب البدني، و خاض اللاعبون تدريبات بدنية قوية تحت إشراف جواو ميجيل مدرب الأحمال.



وركز الجهاز الفني على الجانب البدني لرفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين، بعد حصول الفريق على راحة لمدة 24 ساعة بعد الفوز على فاركو بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت يوم الجمعة الماضي، والمؤجلة من الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري.

أزمة سامسون في طريقها للحل

في سياق آخر، توصل نادي الزمالك لإتفاق مع البنيني سامسون أكينيولا نجم الأبيض، بشأن أزمة مستحقاته الأخيرة بعدما طالب اللاعب بالحصول عليها بعد عدم تلقيه مستحقاته منذ عام.

أكد نادي الزمالك أنه سيدفع جزء من مستحقاته للاعب سامسون أكينيولا، على أن يدفع الباقي على دفعات.

ويعود سامسون أكينيولا خلال ساعات إلى القاهرة، لعقد جلسة مع نادي الزمالك لإنهاء العقد بالتراضي بين الطرفين على أن يدفع الأبيض جزء من المستحقات في الوقت الحالي، ويقدر بـ 250 ألف دولار.

ويحتل نادي الزمالك، المركز الـ9 في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز ويملك في رصيده 34 نقطة.

