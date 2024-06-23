الأسهم الكويتية تغلق تعاملاتها على انخفاض

أغلقت الأسهم الكويتية تعاملاتها خلال جلسة، اليوم الأحد 23 يونيو، على انخفاض مؤشرها العام 58ر29 نقطة، ليبلغ مستوى 90ر7008 نقاط، بنسبة انخفاض بلغت 42ر0 %.

الأسهم الكويتية

وبلغت كمية الأسهم المتداولة فى أسواق الأسهم الكويتية عند نحو 14ر169 مليون، سهم عبر 10563 صفقة نقدية، بقيمة 3ر42 مليون دينار كويتي.

وانخفض مؤشر السوق الرئيس فى أسواق الأسهم الكويتية بنحو 76ر50 نقطة ليبلغ مستوى 5950 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 85ر0 % من خلال تداول 69 مليون سهم عبر 3952 صفقة نقدية بقيمة 8ر8 ملايين دينار كويتي.

وتراجع مؤشر السوق الأول فى أسواق الأسهم الكويتية بواقع 43ر25 نقطة، ليبلغ مستوى 15ر7628 نقطة، بنسبة انخفاض بلغت 33ر0 % ، من خلال تداول 100 مليون سهم عبر 6611 صفقة بقيمة 5ر33 مليون دينار كويتي.

في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيس 50) فى أسواق الأسهم الكويتية بمقدار32ر70 نقطة، ليبلغ مستوى 29ر5776 نقطة، بنسبة انخفاض بلغت 20ر1 % ، من خلال تداول 7ر50 مليون سهم، عبر 2678 صفقة نقدية، بقيمة سبعة ملايين دينار كويتي.

الأسهم فى مسقط تغلق على انخفاض

الأسهم فى مسقط

أغلق مؤشر الأسهم فى مسقط "30" خلال تعاملات جلسة، اليوم الأحد 23 يونيو، عند مستوى 4657.26 نقطة منخفضًا بواقع 22.2 نقطة، وبنسبة 0.47 % مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4679.45 نقطة.

وبلغت قيمة تداول الأسهم فى مسقط مليونًا و296 ألفًا و449 ريالًا عُمانيًّا، منخفضة بنسبة 36 % مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت مليونين و25 ألفًا و850 ريالًا عُمانيًّا.

وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية قد انخفضت بنسبة 0.136 % عن آخر يوم تداول، وبلغت ما يقرب من 24.25 مليار ريال عُماني.

مؤشر الأسهم القطرية يغلق على ارتفاع

الأسهم القطرية

أغلق مؤشر الأسهم القطرية خلال جلسة تداولاته، اليوم الأحد 23 يونيو، على ارتفاع بمقدار 14.77 نقطة، أي بنسبة بلغت 0.15 %، ليصل إلى مستوى 9716.94 نقطة.

وتم خلال الجلسة فى أسواق الأسهم القطرية ، تداول 102 مليون و332 ألفًا و492 سهمًا، بقيمة 359 مليونًا و254 ألفًا و349.149 ريالًا، نتيجة تنفيذ 10407 صفقات في جميع القطاعات.

وارتفعت في الجلسة أسهم 23 شركة فى أسواق الأسهم القطرية، بينما انخفضت أسهم 24 شركة أخرى، فيما حافظت أسهم 5 شركات على سعر إغلاقها السابق.