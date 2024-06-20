بورصة الكويت تغلق على ارتفاع مؤشرها العام

شهدت بورصة الكويت، ارتفاعًا في ختام تعاملات اليوم الخميس 20-6-2024، ليغلق مؤشرها العام مرتفعًا بنحو 32.20 نقطة، ما نسبته 0.46 في المئة ، ليصل عند مستوى 7038.48 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 9ر237 مليون سهم، بقيمة 80 مليون دينار كويتي، نتيجة تنفيذ 13481 صفقة نقدية.

وصعد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 70ر0 في المئة، ما يعادل 50ر41 نقطة، ليصل إلى مستوى 76ر6000 نقطة، من خلال تداول 6ر58 مليون سهم، عبر 4465 صفقة نقدية، بقيمة 2ر7 ملايين دينار.

وحقق مؤشر السوق الأول مكاسب بمقدار 31ر31 نقطة، ليبلغ مستوى 58ر7653 نقطة، بنسبة ارتفاع 41ر0 في المئة، من خلال تداول 2ر179 مليون سهم، عبر 9016 صفقة، بقيمة 7ر72 مليون دينار.

وارتفع مؤشر (رئيسي 50) بمقدار 79ر43 نقطة، لينهي تداولاته عند مستوى 61ر5846 نقطة، بنسبة ارتفاع 75ر0 في المئة، من خلال تداول 5ر25 مليون سهم، بقيمة 9ر3 ملايين دينار ، نتيجة تنفيذ 2060 صفقة نقدية.

تباين أداء أسواق الخليج وسط سيولة متواضعة في أول جلسة بعد إجازة عيد الأضحى مع استمرار إغلاق السوق السعودي وبورصة مصر حتى نهاية الأسبوع الحالي.

ارتفع مؤشر بورصة قطر بنسبة 0.2% في جلسة الأربعاء ليواصل المكاسب للجلسة 12على التوالي محققاً أطول سلسلة مكاسب يومية منذ يوليو من العام الماضي بدعم من ارتفاع سهمي بنك قطر الوطني والملاحة بنسبة 0.1% و5.5% على التوالي.

وانخفضت قيمة التداولات إلى 312 مليون ريال مقابل 499 مليون ريال في الجلسة السابق

بينما انخفض مؤشر الكويت الأول بنسبة 0.4% في جلسة الأربعاء مسجلاً أدنى إغلاق يومي له في شهرين وسط سيولة بلغت نحو 41 مليون دينار في السوق الأول.

وتراجع سهم أجيليتي بنسبة 1.7% مسجلاً أدنى إغلاق له في شهرين، كما انخفض سهم طيران الجزيرة بأكثر من 4% ليواصل الخسائر للجلسة الخامسة على التوالي.

وفي أسواق الإمارات، ارتفع مؤشر فوتسي أبوظبي بنسبة 0.4% وسط انخفاض مستويات السيولة إلى ما دون 800 مليون درهم بدعم من ارتفاع سهمي أبوظبي الأول والعالمية القابضة بنسبة 0.7% و0.6% على التوالي.

وقفز سهم أبوظبي الإسلامي بنسبة 4% بعد أن أعلن المصرف عن شراكة استراتيجية مع مركز الابتكار في مركز دبي المالي العالمي لدفع نمو التكنولوجيا المالية في المنطقة من خلال تنفيذ حلول التكنولوجيا المالية المتطورة لتسريع الابتكار.

كما ارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.1% مواصلاً المكاسب للجلسة الثالثة على التوالي وسط سيولة ضعيفة بلغت 164 مليون درهم.

وارتفع سهم إعمار العقارية بنسبة 0.8% إلى أعلى مستوياته في نحو 3 أسابيع متصدراً قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً في سوق دبي.