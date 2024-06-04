أسعار الفراخ والبيض اليوم الثلاثاء في بورصة الداجن

أسعار الفراخ اليوم.. ننشر أسعار الفراخ البيضاء والبلدي، اليوم الثلاثاء 4-6-2024، وفقا للأسعار المعلنة ببورصة الدواجن، وتشمل أسعار المزرعة وسعر المستهلك.

أسعار الفراخ البيضاء



وسجلت أسعار الفراخ البيضاء، اليوم، نحو 89 جنيهًا بعدما سجلت 91 جنيهًا تسليم أرض المزرعة، بينما تباع للمستهلك بسعر 102جنيه بدلًا من 105 جنيهات للكيلو.

أسعار الفراخ البلدي

سعر كيلو الفراخ البلدي سجل نحو 125 بدلًا من 129 جنيهًا للكيلو، حيث يصل للمستهلك بسعر يتراوح ما بين 132 و138 جنيهًا.

سعر كيلو الفراخ الساسو

وسجلت أسعار الفراخ الساسو اليوم الثلاثاء، تسليم أرض المزرعة مبلغ 113 جنيهًا ببورصة الدواجن.

سعر الفراخ الأمهات اليوم

سجلت أسعار الفراخ الأمهات البيضاء اليوم الثلاثاء، 85 جنيهًا في المزرعة.

أسعار البيض اليوم

استقرت أسعار البيض بالسوق المصري لتسجل اليوم الثلاثاء أدني مستوى وذلك منذ قرابة 7 أشهر ليبلغ سعر كرتونة البيض بالمزرعة قيمة 115 جنيهًا للأبيض و120 جنيهًا للأحمر ومبلغ 125 جنيهًا للبيض البلدي عقب انخفاض كبير مطلع الشهر الجاري.